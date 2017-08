Experten-Netzwerk hilft K+L-Betrieben

Die ADELTA.FINANZ AG ist ein auf Branchen spezialisierter Abrechnungsservice, der über das herkömmliche Full-Service-Factoring hinausgehende Services und Mehrwerte für seine Geschäftspartner bietet. Der ADELTA-Abrechnungsservice optimiert die Liquidität der K+L-Betriebe und beeinflusst die Qualität des Zahlungsverhaltens positiv. Viele der ADELTA-Geschäftspartner zahlen Lieferantenrechnungen umgehend, auch um von Skonti und Boni zu profitieren. Zu den von ADELTA betreuten Branchen gehören Karosserie- und Lackbetriebe. Für K+L-Betriebe rief ADELTA – gemeinsam mit ersten Verbündeten – die Branchen-Initiative „Digitale Werkstatt“ ins Leben.

Ziel dieser Branchen-Initiative ist es, die Player der K+L-Branche zu vernetzen, um auf ganz besondere Weise das Leben der K+L-Betriebe smarter zu machen: sprich einfacher, effizienter, intelligenter, komfortabler, lukrativer. Ein Motto hierfür ist: keep it simple and deeper. Ziel ist aber auch, die Expert-Partner der K+L-Betriebe aus dem Wettbewerbsdilemma der Austauschbarkeit heraus in eine gelebte Kundenbindung hinein zu vernetzen. „Wir betreiben gemeinsam Innovation und verbinden das unterschiedliche Know-how. Wir spiegeln gegenseitig Ideen, und wir verbinden praktisches Wissen und Systemwissen mit Problemstellungen der K+L-Betriebe, die die gesamte Wertschöpfungskette und den gesamten Workflow der Betriebe betreffen“, kommentiert ADELTA-Vorstand Manuel Scheffler. Das Experten-Netzwerk K+L befasst sich damit, inwieweit die bestehenden Verhältnisse und Prozesse transformierbar sind, um die Spezialleistungen der Experten in die Verwaltungs- und Lackier- bzw. Reparaturprozesse integrierbar zu machen.

Software integrieren

Erste Beispiele sind die Software-Integration des ADELTA-Abrechnungsservice 4.0 und die Schadensnetzanbindung mit SylverDAT myclaim der Deutschen Automobil Treuhand in das SFK-DMS (Softwaresystem für Kfz – Dealer-Management-System) des Experten Bücher EDV (siehe beispielhafte Infografik). Die K+L-Betriebe stellen dadurch Bonitätsanfragen in Echtzeit direkt aus dem hauseigenen System heraus, barrierefrei über eine Schnittstelle zum ADELTA-Digital-Back-Office. Auch der Transfer der Forderungsabtretung erfolgt eingebunden in den Workflow der Werkstattverwaltung bei Rechnungsstellung an den Kunden ganz einfach per Klick auf den integrierten ADELTA-Button.

Weiteres Ziel des Experten-Netzwerks K+L ist die fokussierte Zusammenarbeit mit den gemeinsamen Kunden im Bereich von Services und Mehrwerten. Manuel Scheffler: „Wir wollen Wissen generieren, bündeln und teilen. So können Public-Relation-Themen synergetisch genutzt werden, um Reichweiten zu erhöhen, Medien-Akzeptanz zu steigern, wechselseitig als Empfehler zu fungieren und gemeinsam Wachstum und Erfolg zu fördern.“

Branchen-Infos können, so die Idee, über die Verteiler der Experten mehr Empfänger erreichen. Messen & Events können mit konzertierten Aktionen, Vorträgen, Bewerbungen etc. effizienter genutzt werden.

Weitere Informationen:

www.adeltafinanz.com