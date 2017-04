Die Zukunft ist heute

In diesem Jahr will AkzoNobel mit Unterstützung der Kampagne Colorvation in ein neues Zeitalter der Farbtonfindung starten. Abbildung: AkzoNobel

In diesem Jahr will AkzoNobel mit Unterstützung der Kampagne Colorvation in ein neues Zeitalter der Farbtonfindung starten. Abbildung: AkzoNobel

AkzoNobel wird mit Colorvation digital

Digitale Prozesse in der Werkstatt sind weit mehr als ein Trend, denn die steigende Anzahl an Fahrzeugmodellen und Varianten wird die Arbeit mit digitalen Color-Tools für Lackierfachbetriebe zu einer echten Notwendigkeit machen. Colorvation, die aktuelle internationale Kampagne von AkzoNobel, steht für den neuen digitalen Colorprozess und eine Strategie, die die Farbtonfindung neu definiert. „Colorvation heißt: Let‘s go digital!“, betont Armin Dürr, Technical Manager DACH, AkzoNobel Vehicle Refinishes, „und das bedeutet, dass unsere Kunden mit innovativen Technologien noch effizienter und profitabler arbeiten können.“

AkzoNobel verfolgt international die Strategie, Digitalisierung weiter voranzutreiben, zu etablieren und auszubauen – dabei setzt der holländische Konzern auf Investitionen in neue Technologien und digitale Services. In diesem Jahr will das Unternehmen mit Unterstützung der Kampagne Colorvation in ein neues Zeitalter der Farbtonfindung starten. Armin Dürr: „Wir orientieren uns nicht nur an den aktuellen Marktgegebenheiten, sondern vor allem daran, was unsere Kunden zukünftig erwartet – und das Thema Digitalisierung wird kommen! Die Entscheidung, die heute getroffen werden muss, heißt: Geht man voran oder rennt man hinterher? Wir haben unsere Entscheidung getroffen und werden unsere Kunden auf allen Ebenen dabei unterstützen, voranzugehen!“

25 Jahre Farbton-Know-how

Seit fast 25 Jahren entwickelt AkzoNobel innovative digitale Farbtontechnologien. Mit Colorvation wird geht das Unternehmen einen weiteren Schritt nach vorne, das System basiert auf den modernsten digitalen Farbtontechnologien – dem Farbtonmessgerät Automatchic Vision und der Software MIXIT. „Klare Kundenvorteile unserer digitalen Color-Tools sind schnellere Farbtonsuche, genauere Farbtöne und höherer Durchsatz“, stellt Armin Dürr fest. Colorvation macht digitale Farbtonprozesse einfach und überall zugänglich. Automatchic Vision liefert in Kombination mit der umfangreichen AkzoNobel-Farbtondatenbank äußerst präzise Informationen für die Farbtonbestimmung. Armin Dürr: „Dank der hohen Messgenauigkeit werden Fehler bei der Farbtonbestimmung und mögliche Nacharbeiten stark reduziert. Jeder Aspekt von Automatchic Vision wurde mit dem Schwerpunkt auf die Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Es ist handlich, einfach zu bedienen und erfordert nur minimalen Schulungsaufwand.“ Durch die WLAN-Fähigkeit von Automatchic Vision besteht jetzt auch die Möglichkeit, Messungen direkt über WLAN an den PC zu senden, das macht Arbeitsprozesse für den Lackierer einfach und sicherer.

Durch die Farbtonfindungssoftware MIXIT haben Anwender direkten Zugriff auf die Farbtondatenbank mit über zwei Millionen Farbtönen und Varianten – und täglich kommen neue hinzu. MIXIT ist von jedem Gerät, egal ob Handy, Tablet oder PC aus, mobil erreichbar. „Unter Verwendung modernster Algorithmen liefert MIXIT schnell und präzise Suchergebnisse“, erläutert Armin Dürr. „Die Software wird zudem ständig aktualisiert und mit neuen Funktionen ausgestattet. Auch unterwegs ist Farbtonsuche mit MIXIT kein Problem – die dazugehörige App ist für iOS und Android erhältlich.“

