Automechanika mit Ausstellerrekord

136.000 Besucher aus 170 Ländern machen die Messe zur weltweit führenden Plattform

Eine Rekordzahl von 4.820 Ausstellern aus 76 Ländern, darunter führende Branchenplayer aus Industrie, Werkstatt und Handel, belegten eindrucksvoll, wie sich die Branche verändert, hin zu einer immer stärkeren Vernetzung des Automobils. Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt stellt fest: „Mit diesen überzeugenden Zahlen baut die Automechanika ihre Position als weltweit führende Plattform für den automobilen Aftermarket weiter aus. Neben unzähligen beeindruckenden Fahrzeugen, die smart und vernetzt daher kommen, war der Kampf um die Daten eine der Fragen, die auf der Messe am heißesten diskutiert wurden.“

Die Besucherzufriedenheit der Veranstaltung lag bei 95 Prozent. Über 80 Prozent der Aussteller konnten die für Sie relevanten Besucherzielgruppen erreichen. Die Messeteilnahme wurde insgesamt sehr positiv bewertet. Sowohl die Besucher, als auch die Aussteller, besonders aus Deutschland, schätzen die Branchenkonjunktur außerordentlich gut ein. Dr. Uwe Thomas, Vorsitzender des Bereichsvorstandes Automotive Aftermarket der Bosch GmbH resümiert für den Bereich Repair & Maintenance: „Der Aftermarket und die Werkstätten stehen vor einer neuen Ära – die Zukunft der Werkstatt heißt Vernetzung. Besonders nachgefragt waren daher auf unserem Stand in diesem Jahr die Themen Vernetzung, Digitalisierung und Augmented Reality. Die Automechanika ist für uns die ideale Plattform, die neuesten Trends und Technologien zu zeigen, wie Bosch das Leben der Werkstatt in Zukunft effizienter gestalten kann.“

Besonders die Qualität der Gespräche mit den rund 136.000 Besuchern (2014: 137.982) ist nach Aussagen zahlreicher Aussteller gestiegen. Dr. Ulrich Walz, Leiter Markt ZF Services konstatiert: „Wir sind ausgesprochen zufrieden und hatten über alle Tage eine sehr hohe Qualität bei Besuchern und in den Fachgesprächen. Besonders freue ich mich, dass wir ab dem dritten Messetag einen deutlichen Zuspruch von Werkstattinhabern und Mechanikern aus Deutschland verzeichnet haben.“

Für andere zählen die Kontakte ins Ausland. Tiemo Sehon, Geschäftsführer von SEHON Innovative Lackieranlagen GmbH: „Für uns als Lackieranlagenhersteller steht im Moment die gesamtenergetische Optimierung im Vordergrund. Wir konnten auf der Automechanika bestehende Kunden erreichen und haben viele neue Kontakte geknüpft, vor allem nach Südkorea.“ Für Michael Scherzer, Mitglied der Geschäftsleitung FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG ist die Messe „immer ein automotives Erlebnis“: „Vom großen Fahrzeughersteller bis hin zur Zwei-Mann-Werkstatt trifft sich die Fahrzeugzubehörwelt in Frankfurt, um sich über die immer wichtiger werdende Fahrzeugindividualisierung zu informieren. Je ausgefallener desto besser!“

Mit mehr als 1.000 Teilnehmern war der Schadentalk die besucherstärkste Veranstaltung im Rahmen der Automechanika Academy. Bei dem vielbeachteten Branchenevent diskutierten führende Vertreter aus dem Unfallschadenmarkt über die Themen Rechnungskürzungen durch Prüfdienstleister in der Unfallschadenregulierung, Autoservice sowie Schadensteuerung. An der Diskussion nahmen unter anderem ZKF-Präsident Peter Börner, Gerhard Witte (ControlExpert), Stefan Artz (Allianz Versicherung/Service Partnernetzwerk) und Thomas Geck (HUK-COBURG) sowie weitere Vertreter von Innovation Group, Global Automotive Service, dem Bundesverband der Partnerwerkstätten (BVdP) sowie dem Lackhersteller Axalta Coating System teil. Erstmals stellten zudem namhafte Zulieferer der Branche im Rahmen der Sonderausstellung „Schadenstraße“ Produkte und Lösungen zur Prozessoptimierung vor.

Die 25. Ausgabe der Automechanika Frankfurt findet vom 11. bis 15. September 2018 statt.

Weitere Ausstellerstimmen zur Messe:

„Die Automechanika war noch nie so tief mit interessanten Themen in allen Produktgruppen vertreten wie in 2016. Im Bereich Karosserie und Lack zeigte der große Andrang zum Schadentalk, wie sehr die Branche im Zusammenspiel zwischen Versicherern, Schadensteuerung und Werkstätten in Bewegung ist. Dafür ist eine solche Plattform absolut notwendig. Die Automechanika hat zudem wieder einmal erfolgreich bewiesen, dass sie die größte und internationalste Branchenveranstaltung ihrer Art ist.“ (Thomas Aukamm, neuer Hauptgeschäftsführer Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik)

„Der Umzug von Halle 8 in Halle 9 war ein großer, aber sehr erfolgreicher Schritt für uns. Unser Stand war gut besucht und wir freuen uns darüber, dass die Automechanika stetig internationaler wird. Auch für innovative Themen bietet die Messe genügend Raum. Autonomes Fahren ist in der Branche und bei uns aktuell ein Highlight und wird es auch in Zukunft sein.“ (Uwe Neff, Prokurist Internationales Vertriebs-marketing, Hella Gutmann Solutions)

„Der Bereich Aus- und Weiterbildung in der Galleria war auch auf dieser Automechanika wieder ein wichtiger Part für uns. Wir unterstützen die Messe gern mit unserem Know-How und schätzen die langjährige gute Zusammenarbeit. Auf der Automechanika fühlen wir uns einfach zu Hause.“ (Siegbert Müller,Vertriebsleiter Carbon GmbH und Geschäftsführer Miracle-Europe GmbH)

„Die Automechanika 2016 war aus unserer Sicht eine sehr erfolgreiche Messe. Für uns standen die Kontakte mit aktuellen, aber auch mit unseren zukünftigen Kunden im Fokus. Aber auch die Workshops im Bereich Karosserie und Lack, die von der Messe Frankfurt organisiert wurden, gehörten zu unserem Programm. Schwerpunkt unserer Messepräsenz war in diesem Jahr die Digitalisierung der Prozesse in Automobilbetrieben und Werkstätten. Wir freuen uns schon jetzt auf 2018, wenn wir uns bei der für uns zentralen Messe wieder in Frankfurt treffen werden.“ (Jens Nietzschmann, Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Geschäftsführer Inland)

„Die 360° Werkstatt Perspektive bündelt die gemeinsame Diagnosekompetenz der WOW! Würth Online World GmbH und WABCOWÜRTH Workshop Services GmbH auf der Automechanika 2016. Pkw- und Nfz-Werkstätten wurde das vollumfängliche Spektrum der Mehrmarkendiagnose inklusive fehlercodebasierter Technischer Daten Cloud, Original Systemdiagnosen, Abgasuntersuchung und Klimaservice präsentiert. Neben diesem Kerngeschäft bieten wir zukunftsweisende Neuheiten und Innovationen: Clevere Flottenmanagement- und Telematik-Lösungen, fahrzeugspezifische Connectivity-Portale sowie eine online Plattform, um alle Aftermarket-Prozesse für den Originalteile-Händler zu optimieren. Wie erwartet konnten wir dieses Jahr beide Zielgruppen, sowohl Pkw- als auch Nfz-Werkstätten, auf unserem Stand begrüßen und von unserem breiten Produktportfolio sowie langjährigem Know How begeistern. Mit der Entscheidung uns in Halle 9 zu platzieren, sind wir deshalb sehr zufrieden.“ (Frank Bartsch, Sprecher WOW! und WABCOWÜRTH)