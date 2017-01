Reparieren statt tauschen

Kunststoffreparatur mit System

Quelle: Sika

Beim Stichwort Kunststoffreparatur denken Karosseriebauer und Lackierer in erster Linie an das Flicken von Stoßstangen oder das Ankleben abgebrochener Halterungen. Mit SikaPower-2900 holen sich Karosserie- und Lackierbetriebe ein einfaches und anwendungssicheres Konzept zur Kunststoffreparatur in die Werkstatt, das mehr bietet und damit den Grundsatz „Reparieren vor Austauschen“ weiter fasst als andere Reparaturmaterialien. „Das System eignet sich zur Nachbildung von Kunststoffleisten und Clipsen sowie zum Reparieren von Brüchen und Löchern. Zudem lässt sich Sika-Power-2900 zum Verschließen von Rissen an Stoßstangen, Spoilern und Kunststoffteilen einsetzen. Auch neue Sensorgehäuse für Park- oder Fahrassistenzsysteme lassen sich mit der Systemlösung kleben“, beschreibt Thorsten Ehrlichmann, Business Development Manager der part GmbH, die Anwendungsmöglichkeiten. Neben dem breiten Einsatzspektrum profitieren Betriebe, die sich für die schnelle Werkstattlösung entscheiden, von einer höheren Rendite: „Anstatt Teile zu tauschen, wird instand gesetzt. Damit rechnet der Inhaber mehr Arbeitszeit ab“, ist sich Thorsten Ehrlichmann sicher.

Für kleine Schäden und schnelles Kleben bietet das System SikaPower-2955 Superfast. Damit lassen sich Reparaturstellen mit einer Größe von bis zu fünf Zentimetern instand setzen sowie gebrochene Halterungen nachbilden und kleben. Bei größeren Beschädigungen etwa an Kühlergrill, Spoiler oder Stoßstange kommt SikaPower-2950 Fast zum Einsatz.

Für jede Anforderung

Wie wird das System effizient eingesetzt? Die Reparaturprozesse bei SikaPower-2955 Superfast und Sika-Power-2950 Fast verlaufen gleich. Nach dem Anschleifen und der gründlichen Reinigung der beschädigten Stelle mit dem Kunststoffreiniger Sika Cleaner G&P wird der zu reparierende Bereich mit SikaPower-2900 Primer vorbereitet. Risse oder Löcher verschließt der Experte mit Sika Glasgittergewebe und dem Sika Verstärkungs-Film.

Für die Nachbildung von Clipsen und Halterungen sowie beim Modellieren bietet das Kunststoffreparatur-System einen speziellen Sika Kontur-Film. Damit lassen sich Clipse oder Halterungen formen. Für die Einhaltung der exakten Position des neuen Clips oder einer Halterung bis zur Aushärtung sorgt der Klebstoff. Hierbei bietet insbesondere SikaPower-2955 Superfast mit einer Abbindezeit von nur 90 Sekunden eine sehr gute Standfestigkeit, die gerade bei vertikalen Verklebungen Anwendungssicherheit schafft.

Mit SikaPower-2955 Superfast instandgesetzte Abschnitte können nach zehn Minuten, mit SikaPower-2950 Fast reparierte Bereiche nach 30 Minuten geschliffen werden. Beide Klebstoffe bleiben trotz großer Härte elastisch und eignen sich für die Reparatur nahezu aller Kunststofftypen.