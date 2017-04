Reparatur hält Schritt

Neue Entwicklungen in der Serie fordern die Lackhersteller heraus

Wachsende Farbtonvielfalt, neue Effekt-Pigmente, immer mehr Herstellervorgaben: Durch fortschrittliche Entwicklung in Lacktechnologie und Prozessänderung in der Automobilindustrie hat sich der Reparaturlackmarkt in den vergangenen 30 Jahren gewandelt. Die Lackmarken entwickelten neue Lösungen, um den Lackierer bei der originalgetreuen und fachgerechten Instandsetzung zu unterstützen. So stellte vor allem die Umstellung der Automobilindustrie von konventionellen zu wasserbasierenden Lacksystemen in den 90er-Jahren einen Wendepunkt dar. Mit der Einführung des Permahyd Wasserbasislacksystems 1994 nahm Spies Hecker in der Reparaturlackbranche eine Vorreiterrolle ein. „Durch seine wegweisende, umweltgerechte Technologie hat der Wasserbasislack Permahyd 280/285 bereits vor über 20 Jahren ein Zeichen gesetzt und den Reparaturlackmarkt revolutioniert“, betont Spies Hecker-Trainingsleiter Jörg Sandner. Vor dem offiziellen Start im Markt waren viele Jahre Entwicklungsarbeit in den Spies Hecker Laboren notwendig. „Ziel war, die technologischen Neuerungen anwenderfreundlich umzusetzen und den Anforderungen an die Reparaturlackierung gerecht zu werden. Nebenbei mussten tausende neue Farbtonformeln, nachträglich auch für ältere Fahrzeuge, ausgearbeitet werden“, berichtet der Experte.

Neue Effekt-Pigmente

Der Trend zu speziellen Farb- und Effekttönen nach der Jahrtausendwende erforderte spezielle Mischlacke, um die Fahrzeuge effektgenau instand setzen zu können. Beginnend mit Xirallic Farbtönen, die schnell zum Standard bei den Effektmischlacken gehörten, stellten immer neue Effekte, wie Color Stream, Chromaflair- oder Paliochrome-Pigmente die Betriebe vor neue Herausforderungen bei der Lackinstandsetzung. Spies Hecker reagierte mit den passenden Reparaturlösungen darauf. „So haben wir zum Beispiel für den Ford Originalfarbton Midnight Sky den Chroma Stream Mischlack Magic Fire Effekt entwickelt. Beim Opel Farbton Muskatgrau Metallic und VW Copper Orange kommt in der Reparatur der Paliochrome Mischlack Brillant Orange zum Einsatz“, zählt Jörg Sandner auf.

Eingefärbte Klarlacke

Darüber hinaus setzten Automobilhersteller wie Ford, Renault oder Peugeot im aktuellen Jahrzehnt verstärkt auf eingefärbte Klarlacke, um eine noch größere Farbbrillanz und Tiefe zu erzeugen. „Mit den Permasolid Color Additiven reagierte Spies Hecker erstmals um 2011 auf diesen Trend, um dem Betrieb passende Reparaturlösungen für eine fachgerechte Instandsetzung anbieten zu können“, erklärt der Experte.

Digitale Farbtonmessung

Die stetige Vielfalt an Varianten und Effekten von Serienfarbtönen verlangte in den 90er-Jahren neue Lösungen für die Betriebe beim Farbtonmanagement. Die ersten elektronischen Farbtonmessgeräte kamen vor etwas mehr als 20 Jahren auf den Markt. „Schon bei dem ersten Farbtonmessgerät lag der Schwerpunkt auf einer einfach anzuwendenden und zeitsparenden Formelsuche und somit auf einer Optimierung der Wirtschaftlichkeit im Lackierbetrieb“, blickt Spies Hecker-Color Management-Spezialist Dietmar Wegener zurück. Inzwischen hat die Reparaturlackmarke weltweit über 40.000 Farbtonmessgeräte im Einsatz.