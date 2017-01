„Mehr geht aktuell nicht“

Neue Klarlackgeneration von Nexa Autocolor spart Zeit, Energie und Kosten

Der neue Klarlack P190–8000 von Nexa Autocolor erhöht durch Zeit- und Kostenersparnis deutlich die Wirtschaftlichkeit der Instandsetzung. „Mit diesem Produkt gehen wir im Bereich der Klarlackentwicklung ganz neue Wege und setzen eine neuartige Bindemitteltechnologie ein, die dem Material optimale Eigenschaften für den Einsatz im Karosserie- und Lackierbetrieb verleiht – ein absolut zukunftsweisendes Lackprodukt“, so Thomas Grebe, Produktmanager Nexa Autocolor.

Pole Position

Denn der P190–8000 kann, was andere Klarlacke nicht können: Benötigen herkömmliche Klarlacke beispielsweise bei 60 °C Trockentemperatur rund 10 bis 15 Minuten bis zur vollständigen Trocknung, schafft der P190–8000 von Nexa Autocolor dies in der Hälfte der Zeit. Thomas Grebe: „Unser neues Lackprodukt trocknet bei einer Temperatur von 60 °C in fünf Minuten – und kann damit entscheidend dazu beitragen, Durchläufe zu erhöhen oder das Nadelöhr Kombikabine mit den Aufheiz- und Trocknungsphasen optimal auszulasten.“

Alternativ ist die Trocknungszeit von 20 Minuten bei 40 °C möglich. Für die Werkstatt bedeutet dies die Minimierung von bestehenden Prozesszeiten sowie ein zusätzliches Plus an Wirtschaftlichkeit: Dank der schnellen Trocknung bei niedrigeren Temperaturen reduziert sich die Aufheizphase der Kombikabine – das spart nochmals Zeit, Energie und Kosten.

Schlankes System

„Trotz der rasanten Trocknungsmöglichkeiten hat das extrem kurze sowie schnelle System ein langes Verarbeitungsfenster“, erläutert Thomas Grebe. „Ein einziges Setup, sprich: eine einzige Klarlack-Härter-Verdünner-Kombination, kann für sämtliche Auftragsarten eingesetzt werden. Von Smartrepair, Teilelackierung und Beilackierarbeiten bis hin zu Großflächen- und Ganzlackierungen wird nur eine Einstellung des Produktes benötigt.“ Beachtet werden muss lediglich die Spritztemperatur, denn sie entscheidet, ob der Standardverdünner (bei 15 bis 25 °C) oder der Verdünner für höhere Temperaturen eingesetzt wird. Auch bei der Verarbeitung punktet der neue Klarlack. „Mit seiner Verarbeitungssicherheit erhöht er die Effizienz in der Lackierkabine, spart Zeit und Materialkosten bei der Applikation“, betont Thomas Grebe. „Obendrein zeigt das Produkt eine sehr gute Gesamtperformance, die sich in einem geringen Materialverbrauch niederschlägt.“

Außerdem kann der neue Klarlack direkt nach der Abkühlzeit poliert und montiert werden – eine zusätzliche Zeitersparnis. „Ein weiterer Vorteil des P190–8000: Der Klarlack bietet eine feste und harte Oberfläche, die trotzdem eine leichte Polierbarkeit in zwei Schritten ermöglicht“, nennt Thomas Grebe weitere positive Eigenschaften der hochmodernen Entwicklung. „So können etwa Staubeinschlüsse einfach und optimal auspoliert werden.“ Zudem bietet der neue Klarlack hervorragenden Glanz, einen sehr guten Decklackstand und ausgezeichnete Ver-laufseigenschaften – mehr geht aktuell nicht.“ Quelle: Nexa Autocolor