Fahrzeuglackierung mit Hilfe von erhitztem Stickstoff

Erhitzter, ionisierter Stickstoff sorgt bei der Fahrzeuglackierung für weniger Verbrauch und bessere Ergebnisse

Bei der Lackapplikation müssen viele Faktoren zusammenspielen, um zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Einen wesentlichen Einfluss hat die Luft als Trägermaterial der Lackpartikel. Dass erwärmte Luft – und damit erwärmte Lackpartikel – sich positiv auf die Ausprägung des Lackfilms auswirken, ist bekannt. Auch dass eine Ionisierung der Luft bei der Fahrzeuglackierung Overspray reduziert und die Anziehung von Staubpartikeln verhindert, ist eine Erkenntnis, die in der Industrielackierung auf schon breiter Front berücksichtigt und in technische Lösungen umgesetzt wird. Relativ neu ist die Idee, statt des üblichen Umgebungsluft-Mixes nur Stickstoff auszufiltern und als Trägermedium zu verwenden. Alle drei Verfahren der Luft-Vorbehandlung kombiniert „Nitrotherm-Spray“, ein System, das aus der Umgebungsluft reinen Stickstoff ausfiltert, ionisiert, erwärmt und der Lackierpistole zuführt.

Garantierte Einsparung

Die Firma Kamatec hat sich den Vertrieb von Nithroterm-Spray für Deutschland und Österreich gesichert. Der Startschuss für die Markteinführung erfolgte im Mai; mittlerweile wurden in deutschen Werkstätten 16 Stationen platziert. Eine davon steht in Darmstadt bei der Firma Mobilack. „Wir arbeiten seit rund sechs Wochen mit dem so genannten Nitro-Master, der kleinsten Einheit, die in der Lage ist, eine Kombikabine mit Pistolenluft zu versorgen“, berichtet Mobilack-Geschäftsführer Sven Lehr. Den größten Vorteil sieht er in der Materialersparnis durch den geringeren Overspray. 15 Prozent garantiert die Firma Kamatec, nach Sven Lehrs Erfahrungen wird dieser Wert sogar noch übertroffen. „Abhängig vom Material und vom Farbton konnten wir schon über 30 Prozent Ersparnis erzielen – und das nicht nur beim Basislack. Speziell beim Klarlack ist es ganz offensichtlich, dass viel weniger Spritznebel entsteht.“ Sven Lehr sieht weitere Vorteile des Systems: „Dadurch, dass der Lack mit einer Temperatur von30 Grad aufgetragen wird, verkürzen sich auch die Ablüft- und Trocknungszeiten.“

Einfache Umstellung

Die Applikation selbst erfolgt bei reduziertem Druck. „Stickstoff weist eine höhere Fließgeschwindigkeit als die Umgebungsluft auf“, erklärt Kamatec-Geschäftsführer Franz Schnitzhofer, „der Pistolendruck muss entsprechend reduziert werden, was insgesamt zu einem weicheren, verwirbelungsfreien Lackieren führt.“ Die Applikationstechnik muss nur geringfügig angepasst werden, auch das Einlackieren ist, so Schnitzhofer, durch den kompakten Spritzstrahl, mühelos beherrschbar. Gewöhnungsbedürftig für Praktiker sind eher der ungewohnt niedrige Geräuschpegel bei Spritzen und die geringe Nebelentwicklung. „Nicht mehr als einen Tag haben unsere beiden Mobilack-Lackierer benötigt, um sich an das Nitrotherm-Spray zu gewöhnen“, resümiert Sven Lehr. „Die größte Umstellung besteht eigentlich darin, dass man weniger Material anmischen muss als bisher.“ MR

Weitere Informationen:

Kamatec GmbH

Tel.: 06262/92605-0

www.kamatec.com