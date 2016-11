Kreative Vielfalt

Die Sieger des ersten Azubi-Design-Wettbewerbs stehen fest

MR

Highlight des diesjährigen Lackierertreffs, des traditionellen jährlichen Branchentreffs für Fahrzeuglackierer, war die Siegerehrung des ersten Azubi-Design-Wettbewerbs. Unter dem Motto „Hot Wheels“ hatten im Vorfeld insgesamt 29 Auszubildende ihre fachmännisch und kreativ lackierten Automodelle bei der Maler- und Lackierer-innung Rhein-Main eingereicht. Eine sechsköpfige Jury, bestehend aus Fachleuten des Lackiererhandwerks, beurteilte die Ergebnisse und ermittelte die Sieger, die am 12. Oktober im Haus des Handwerks in Frankfurt gekürt wurden.

Gewinner des Wettbewerbs ist Burak Aydin von der Bereiter GmbH aus Bad König. Als Preis erhielt er ein zweitägiges Training in „Design Lackierung“ im Trainingscenter Münster. Den zweiten Platz belegt Sxarus Bruse von Karosserie und Lack Harald Beckl in Maintal, der sich über eine hochwertige Spritzpistole freuen durfte. Platz drei ging an Ines Zikos vom Karosserie- und Lackiercenter Lipps in Mühlheim, die eine Farbsystembox und eine Poliermaschine mit Overall erhielt. Über den vierten Platz und einen hochwertigen Lackierständer freute sich Endrit Kameri vom Autohaus M.A.X. in Offenbach. Die Preisübergabe übernahm Obermeister Jürgen Jobmann gemeinsam mit Lackiererblatt-Chefredakteur Michael Rehm. „Wir sind beeindruckt von der Qualität der eingereichten Modelle und gratulieren den Gewinnern“, erklärte Felix Diemerling, Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main, und ergänzte: „Ein großer Dank gebührt den Ausbildungsbetrieben, ohne deren Unterstützung dieser Wettbewerb nicht möglich gewesen wäre, und der Fachjury, die mit der Beurteilung der Modelle eine sehr anspruchsvolle Aufgabe hatte.“ Beurteilungskriterien waren neben Farbwahl, Klarlackstand und Genauigkeit auch die Ausführung der Lacktechnik, der Schwierigkeitsgrad der Technik und der Bezug zur Aufgabenstellung.

Der erste Azubi-Design-Wettbewerb der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main wurde gleich bei der Premiere ein großer Erfolg: Über 40 eingereichte Arbeiten von Auszubildenden aus 15 Betrieben bildeten die kreative Vielfalt des Lackiererhandwerks ab – eine Fortsetzung im übernächsten Jahr wurde bereits ins Auge gefasst.