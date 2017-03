Goldstaub auf Folie

Automobiles Testzentrum von 3M wird zur Graffiti-Location

Zu einem rollenden Kunstwerk verwandelte vor kurzem der deutsche Graffiti-Künstler René Turrek den aktuellen Dienstwagen von James Bond, einen Aston Martin Vantage. Der international bekannte Sprayer folgte der Einladung des Multitechnologiekonzerns 3M in das firmeneigene Automobile Testzentrum in Neuss. Turrek experimentierte mit einer breiten Palette von 3M Produkten – von Wrap Folien über Abdeckbänder und Gebläseatemschutz bis zu Handschleifsystemen.

René Turrek beherrscht die Kunst des individuellen Tunings von hochpreisigen Autos und begeistert damit Fans und Kunden von Dubai bis Düsseldorf. Kürzlich hat er einen Aston Martin Vantage mit einem wärmeempfindlichen Lack versehen, der je nach Temperatur sein Aussehen verändert. Eine Premiere war dabei die Verwendung von Goldstaub, um einen noch exklusiveren Effekt zu erzielen. Das Unternehmen 3M, das zu den größten Anbietern von Lackverarbeitungssystemen zählt, stellte dem Künstler dafür sein Automobiles Testzentrum inklusive einer breiten Palette an Produkten zur Verfügung.

Erst Abdeckung, dann Design

Zunächst folierten Fachverarbeiter gemeinsam mit dem Künstler das luxuriöse Automobil. Und zwar mit der 3M Wrap Folie 1080 in der neuen Farbe GP 240 Gloss White Gold Sparkle. „Ich bin begeistert von der Premiumqualität. Die Festigkeit der Folie machte mir die Handhabung besonders einfach“, berichtet René Turrek. „Zudem lässt sie sich absolut blasenfrei applizieren und ich konnte damit sehr schnell ganze Fahrzeugteile abdecken ohne sichtbare Naht.“ Nach der Folierung des Fahrzeugs wurden die Vorbereitungen zum Auftrag des Designs getroffen. Der Aston Martin wurde mit diversen 3M Produkten abgeklebt, wie beispielsweise dem Scotch Profi Tape Abdeckband 3430. Als ideale Lösung zum Abdecken der Karosseriespaltmaßen erwies sich dann das 3M Soft Tape Plus, während die 3M Abdeckfolie Purple Premium Plus perfekt zur Abdeckung der verhältnismäßig kleinen Fenster des Aston Martin geeignet war – aufgrund ihrer hervorragenden Schneidbarkeit.

Mit dem 3M PPS Lackverarbeitungssystem bekam die Luxuskarosse ihren finalen, exklusiven Touch: Der Klarlack wurde mit Goldstaub gemischt und konnte dank des 3M Systems bis in den letzten Winkel aufgetragen werden.