Prozesse im Fokus

Festool-Roadshow stößt auf große Resonanz

Andreas Ehrfeld

Nachwuchsförderung und Prozessoptimierung – das waren die großen Themen der diesjährigen Festool-Roadshow, die auch in der Motorworld in Böblingen Station machte. Aufgebaut waren verschiedene Stationen, an denen Schüler der Lehrjahre eins und zwei Werkzeuge und Maschinen beziehungsweise ihr bereits erlerntes Wissen testen konnten. Bereits in Frankfurt und Fulda stieß die Veranstaltung auf große Resonanz bei den Schülern, auch in Böblingen war Annick Langer, Marketingleiterin Festool Automotive Systems, sehr zufrieden mit der hohen Teilnehmerzahl. Diese setzte sich aus Fahrzeuglackierer-Schülern der Schule für Farbe und Gestaltung in Stuttgart, der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen und dem Berufsbildungswerk Waiblingen zusammen. „Zu all diesen Einrichtungen haben wir durch unsere Anwendungstechniker langjährige Beziehungen“, erklärt Langer die Einladungen an ausgesuchte Schulen.

Im Fokus stand auf den jeweiligen Stationen neben der perfekten Lackiervorbereitung vor allem die Prozessoptimierung. „Durch standardisierte Abläufe mit dem richtigen Material lässt sich Zeit und somit den Betrieben viel Geld sparen“, so Annick Langer.

Sensibilisierung als Ziel

Die Schüler sollen für ihre eigene Arbeit sensibilisiert werden: An einer Teststation wurde dann auch gezeigt, wie dank guter Arbeitsplatzorganisation lästige Materialsuche entfällt. Spielerisch wurde die Funktion von Thermolack gezeigt: Er überdeckte verschiedene Symbole, die mit Hilfe der Schleifmaschine beziehungsweise der von ihr erzeugten Wärme freigelegt wurden. Station zwei beschäftigte sich mit dem korrekten Lackschliff. Hier musste beispielsweis innerhalb einer Minute ein Blech komplett ab-, später dann ein Kotflügel mattgeschliffen werden. Auch die Themen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz kamen nicht zu kurz und wurden von den Anwendungstechnikern auf anschauliche Weise vermittelt: So wurde gezeigt, wieviel Schleifstaub schon bei kurzen Arbeiten erzeugt wird. Dank eines an die Schleifmaschinen anschließbaren Absauggeräts lässt sich das Gesundheitsrisiko und ganz nebenbei auch die Arbeitsplatzverschmutzung auf ein Minimum reduzieren

Die Roadshow ist das ganze Jahr über in den Ländern Europas unterwegs, in denen Festool eine Landesvertretung hat, beispielsweise in Spanien, Italien und der Schweiz.