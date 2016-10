Nachhaltiger Erfolg

R-M zeichnet den besten Autolackierer aus 15 Ländern aus

Am französischen Stammsitz von Lackhersteller R-M in Clermont fand vom 28. bis zum 30. September bereits zum 12. Mal das Finale des „Best Painter Contest“ statt, eines Wettbewerbs, bei dem die Reparaturlackmarke der BASF Coatings den besten Lackierer aus zahlreichen, in diesem Jahr 15 Ländern auszeichnet. Die Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich vorher in nationalen Wettbewerben qualifiziert. Am Ende hatte Berry Kooijman aus den Niederlanden die Nase vorn. Zweiter wurde Genya Yokota aus Japan vor Myles Veljacic aus Kanada.

Der Wettbewerb stand ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. So ehrte die Jury zum ersten Mal auch den „nachhaltigsten“ Lackierer. Myles Veljacic aus Kanada zeichnete sich beim effizienten und nachhaltigen Einsatz von Zubehörprodukten besonders aus. Das R-M Team, die Geschäftspartner wie EMM, 3M, SATA, DeVilbiss und Rupes sowie die Gäste gratulierten den Gewinnern und allen Finalisten aus Europa, Südafrika, Japan und Kanada für ihre hervorragenden Ergebnisse in dieser Endausscheidung. Die Veranstaltung war klima-neutral organisiert. Unter den 15 Finalisten, die R-M als seine „neue Generation“ betrachtet, waren auch zwei Frauen aus Südafrika und aus Deutschland. Kanada nahm zum ersten Mal am R-M Wettbewerb der Besten Lackierer teil. BASF in Frankreich wurde von den französischen Behörden und dem Ministerium für Arbeit, Beschäftigung, Ausbildung und Sozialen Dialog für ihren Beitrag zur Ausbildung geehrt. Außer dem Wettbewerb und den Präsentationen von R-M für die Presse gab es bei der Veranstaltung auch einen BASF- Stand, an dem ausgewählte innovative bzw. nachhaltige Projekte aus anderen Geschäftseinheiten vorgestellt wurden.

Wissen und Fachkompetenz

Bei dem Wettbewerb erfuhren Medienvertreter aus Europa, Japan und Südafrika mehr über die zunehmende Digitalisierung in Schulungen von R-M sowie über Farbtonfindung und Software-Lösungen des Unmternehmens. Die R-M-Botschafter Yvonne Hofbauer, Technikerin im deutschen Markt und neues Gesicht der UV Light Filler Grey Kampagne in EMEA, und der Gewinner des Wettbewerbs 2013, Ole Kristian Fureid aus Norwegen, der heute als R-M Techniker tätig ist, erläuterten den Besuchern, wie die „nächste Generation“ durch innovatives und nachhaltiges Denken erfolgreich Karriere machen kann. Fureid unterstützt mit Hilfe von R-M professionell Lackierbetrieb-Netzwerke, darunter auch den weltgrößten Tesla-Lackierbetrieb DK.

Sei innovativ – denk nachhaltig

Nach dem Motto „Sei innovativ – denk nachhaltig“ zeigten die Finalisten aus Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien, Südafrika, Schweiz, Russland, Ukraine und Kanada, dass sie die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche von der Vorbereitung über Beilackieren, Farbtonfindung, Farbtonmessung, Abkleben und Arbeitssicherheit bis hin zum perfekten Umgang mit Zubehörprodukten beherrschen. Zusätzlich wurde bei jeder Aufgabe die Nachhaltigkeit des einzelnen Lackierers bewertet. „Dieses Finale hat uns gezeigt, auf welch hohem Niveau und mit welch starkem Engagement alle 15 Finalisten arbeiten. Der Gewinner beeindruckte die Jury, wobei der zweit- und drittplatzierte Gewinner ganz nah dran waren. In den letzten Jahren ist uns bewusst geworden, dass junge Autoreparaturlackierer besser vorbereitet sind und von unseren Schulungen für effizientere und nachhaltigere Lackierung profitieren“, sagte Ronny Raeymakers, Vorsitzender der Jury beim internationalen Finale des Wettbewerbs der Besten Lackierer 2016.

Colors & Design

Inspiriert von den aktuellen Farbtontrends und dem Motto „Sei innovativ“ stellten die Teilnehmer am letzten Tag ihre Farbtonkonzepte auf lackierten Shapes vor und zeigten damit ihre persönliche Sicht von zukünftigen Farbtonkonzepten für Elektroautos. Der Gewinner dieser zusätzlichen Farbtonaufgabe, Jorge Padron aus Spanien, wurde von den Journalisten gewählt.