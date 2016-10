Mit der Airbrushpistole den Beachballschläger veredeln

Ob er Maler und Lackierer werden will, wusste Miguel noch nicht. Aber die Airbrushpistole hatte es dem Zehnjahrigen angetan. Am Stand des Berufsbildungs- & Technologiezentrums (BTZ) der Maler- und Lackierer-Innung Dusseldorf ließ er sich am Tag des Handwerks im Foyer der Handwerkskammer von Jennyfer Wagner, Umschulerin am BTZ, in die Geheimnisse dieser Lackiertechnik einweihen. Zuvor hatte Miguel am BTZ-Glucksrad ein Beachball-Spiel gewonnen, das er nun eigenhandig mit der Airbrushpistole bemalen durfte. Interessierte Zuschauer fand auch Katrin Steinbacher. Die Maler- und Lackierermeisterin prasentierte den zahlreichen Standbesuchern eine besondere Form der Veredlung. Anstelle von echtem Blattgold wahlte sie dafur oxidierte Schlagmetalle, die, behutsam mit dem Malpinsel aufgetragen, auf einer dunkelblauen Buste extravagante Farbkontraste ergaben. Neben den Mitmachstationen gab es auch viele Informationen. BTZ-Leiter Hans Voß und Obermeister Jörg Schmitz stellten dabei das Thema Nachwuchswerbung in den Vordergrund. „Fakt ist“, betonte Schmitz, „dass wir aufgrund des demografischen Wandels und der permanenten technischen Entwicklungen in puncto Berufsnachwuchs vor grosen Herausforderungen stehen.“ Aus diesem Grund hatte das BTZ bereits in diesem Fruhjahr eine neue Kampagne gestartet. „Unter dem Motto ‚Gute Aussichten fur meine Zukunft’ wollen wir auf junge Menschen zugehen und unser Berufsbild im Fachbereich Farbe interessant und überzeugend prasentieren“, erklärte Voß.