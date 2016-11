Lackiererberuf gekonnt in Szene gesetzt

Deutschlands beste Fahrzeuglackierer traten bei PPG gegeneinander an

MR

Heidi Frank aus Höchstadt an der Aisch in Bayern setzte sich beim Bundesleistungswettbewerb der Fahrzeuglackierer durch und siegte vor Oliver Pabst aus Sachsen. Dritter wurde mit Alexander Lahr der Kandidat aus Rheinland-Pfalz. Austragungsort war in diesem Jahr das Technology Center von PPG in Hilden. Die Siegerin überzeugte die Jury unter insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die beste Verbindung aus handwerklicher Präzision und kreativem Talent. Die zwölf Landessiegerinnen und -sieger zeigten beim bundesweiten Contest vom 6. bis zum 8.November nicht nur, was sie individuell können, sondern sie bewiesen auch herausragenden Teamgeist. „Wir hatten noch selten eine Truppe, bei der gegenseitige Hilfsbereitschaft und Kollegialität so groß waren wie in diesem Jahr“, konstatierte Paul Kehle, der Vorsitzende der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer (BFL), bei der Siegerehrung. „Mein Dank gilt allen Teilnehmern, ebenso wie unseren Sponsoren und den Verantwortlichen von PPG, die für hervorragende Arbeitsbedingen während des Wettbewerbs und einen würdigen Rahmen bei der Siegerehrung gesorgt haben.“

Positive Dachmarke

Bereits am Sonntagnachmittag erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einer Vorstellungsrunde die diesjährige Aufgabenstellung: „Ein Verband, der Fachbetriebe für die Fahrzeuglackierung und Karosserieinstandsetzung vertritt, möchte für seine Mitgliedsunternehmen eine neue Kommunikationsmarke (Dachmarke) entwickeln, die aus einem Logoelement und dem Schriftzug „Ihr Fahrzeuglackierer“ bestehen soll. Die zu erstellende Kommunikationsmarke soll bei der Wahrnehmung durch Kunden oder Autofahrer intuitiv eine positive Assoziation zur Fahrzeuglackiererbranche und den dort tätigen Meisterbetrieben erzeugen.“

Umgesetzt wurde diese Vorgabe in drei Aufgabenteilen: Lackierung und Beschriftung einer Fahrzeugtür, Gestaltung, Lackierung und Beschriftung einer Werbetafel sowie Designlackierung eines Automodells. Dabei sollten sämtliche Arbeiten am Ende eine gestalterische Einheit ergeben. Die Arbeiten überzeugten am Ende nicht nur Publikum und Fachpresse – auch die Jury, bestehend aus Walter Hinze, Arno Knöpfle und Torsten Lucassen, hatte es alles andere als einfach.

Bei der Siegerehrung wurden die Leistungen mit den begehrten Urkunden sowie mit Geldpreisen für die drei Erstplatzierten honoriert. Für alle Teilnehmer gab es darüber hinaus wertvolle Sachpreise der Sponsoren SATA, Mirka und 3M. Gastgeber PPG lud alle Teilnehmer zu einem technischen Seminar ein. Für die drei Erstplatzierten gab es ein besonderes Bonbon: Sie dürfen mit PPG ein Rennsport-Wochenende auf dem Nürburgring verbringen. Für die Siegerin Heidi Frank geht die Reise sogar noch weiter: Sie wird auf Einladung von Mirka die finnische Heimat des Schleifmittelherstellers besuchen.