Mit insgesamt über 1.300 Mitarbeitern ist die im Jahr 1926 gegründete ANEST IWATA Group heute weltweit führender Hersteller im Bereich der Oberflächentechnik und Innovator beim Einsatz neuester Applikationsverfahren. Aus der Fahrzeuglackiererbranche ist die Unternehmensgruppe mit ihren hochwertigen Produktlösungen längst nicht mehr wegzudenken. Sie bietet das komplette Spektrum für die professionelle Fahrzeuglackierung – von Profi-Lackierpistolen für die Applikation von Klarlack/Basislack, Füller/Spritzspachtel, Spot-Repair/Smart-Repair bis hin zu Pumpen und Zubehör. Der ANEST IWATA-Hauptsitz befindet sich in Japan. Von dort aus reifen stets verbesserte Produkte und maßgebliche Technologien mit einem hohen Maß an Perfektion heran. Als fester Ansprechpartner für Deutschland, Österreich und Osteuropa fungiert die ANEST IWATA Deutschland GmbH in Leipzig. Praktische Vorführungen sowie die direkte Beratung vor Ort sind neben der engen Kommunikation und dem unmittelbaren Kontakt zum Kunden entscheidende Erfolgsfaktoren. Die komplette Erfolgsgeschichte beginnt vor genau 90 Jahren. 1927 bringt ANEST IWATA die erste Lackierpistole auf den Markt. Exakt um die Jahrtausendwende gelingt jedoch die sicher bahnbrechendste Markteinführung: Die Vorzerstäuber-Technologie mit Schlitzdüse, deren hohe Leistungsfähigkeit durch die globalen Lackhersteller empfohlen wird, ist auf der ganzen Welt erhältlich. Mittlerweile gibt es diese Technologie bei ANEST IWATA bereits in der dritten Generation.

ANEST IWATA Deutschland GmbH