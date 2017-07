Markt mit Zukunft

Industrielackierung – selten war ein Schwerpunktthema so schwer einzugrenzen wie bei dieser Ausgabe. Die Frage, ob auch Industrielackierungen zum Angebotsspektrum gehören, wird kaum ein Inhaber eines Lackierbetriebes verneinen. Ein Schaltschrank für den Anlagenbauer um die Ecke, mal eine Küchenfront, Rahmen für die Fahrradmanufaktur – all dies wird, wenn es in den betrieblichen Ablauf passt, problemlos im „ganz normalen“ Fahrzeuglackierbetrieb beschichtet, üblicherweise in der Pkw-Kabine und oft mit den gewohnten Lacken aus der Pkw-Mischbank. Am anderen Ende des Spektrums stehen Betriebe, in denen auf computergesteuerten Hightech-Lackierstraßen vollautomatisch funktionelle Beschichtungen appliziert werden, die mit Autolacken überhaupt nichts zu tun haben. All dies bezeichnet man als Industrielackierung. Wo gibt es da einen gemeinsamen Nenner? Eigentlich doch nur den, dass in beiden Betriebstypen Oberflächen beschichtet werden. Umso erstaunlicher, dass nicht wenige der hochspezialisierten Industrielackierbetriebe sich aus klassischen Fahrzeuglackierbetrieben heraus entwickelt haben oder nach wie vor als Industrie-Filiale parallel zum Instandsetzungsgeschäft betrieben werden – genau wie in unserem Beitrag auf Seite 14 die Böttinger Oberflächentechnik in Blaubeuren. Den speziellen Reiz des Geschäftsbereichs Industrielackierung und den Unterschied zum K + L-Geschäft beschreibt Firmenchef Bernd Böttinger, stellvertretend für viele Kollegen, so: „Als Kaufmann und Autofreund stellt natürlich der klassische Reparaturbereich nicht zuletzt durch die Schadensteuerung eine Herausforderung dar, der ich mich gerne stelle. Mein Lackiererherz schlägt dagegen höher, wenn ich an die Vielfalt von Problemstellungen, Untergründen und Materialien denke, denen man in der Industrielackierung begegnet.“ Noch pointierter drücken es Markus und Klaus Fritzsche vom Lackhersteller MIPA aus, die wir – siehe unseren Beitrag auf Seite 18 – zum Thema Industrielacksysteme befragt haben: „Viele Lackierer haben den Beruf eigentlich ergriffen, weil sie lackieren wollen, nicht weil sie sich mit unterschiedlichsten Prozessen in der Schadenabwicklung, mit marketingtechnischen und juristischen Feinheiten abgeben wollen.“

Wie immer man die Reize und Besonderheiten der unterschiedlichen Geschäftsfelder auch einschätzt – eines ist klar: Während es in der Unfallschaden-Instandsetzung künftig darum gehen wird, in einem kleiner werdenden Markt Anteile zu bewahren oder zu gewinnen, sind bei Lackieraufträgen aus der Industrie keine Grenzen in Sicht. Um es mit einem weiteren Protagonisten dieser Ausgabe, Viktor Richtsfeld vom Lackieranlagenhersteller Wolf, zu sagen: „Der Industriebereich ist für uns interessant, weil er ein Wachstumsmarkt ist.“