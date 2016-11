Heftige Wellen

Die Automechanika liegt nun schon einige Wochen zurück, und die Frage, welche echten Innovationen aus dem Bereich Karosserie und Lack präsentiert wurden, bringt einen ein wenig ins Grübeln. Natürlich gab es zahlreiche interessante Detaillösungen, Optimierungen, Sonder- und Jubiläumseditionen bekannter Geräte. Eine wirklich neue Technologie, der große Wurf, war nur schwer zu entdecken, sieht man einmal von der Power Stage-Drehbühne von Wolf ab, die in Frankfurt zwar erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentiert wurde, dem engeren Kreis der Lack- und Karosserieszene aber schon seit längerem bekannt ist – bestes Indiz dafür, dass kaum mehr ein Unternehmen, das etwas wirklich Neues zur Marktreife gebracht hat, auf eine Messe wartet, um es der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die heftigsten Wellen schlug die Automechanika abseits der harten Technik beim „Schadentalk“, wo wichtige Player aus dem Bereich der Schadensteuerung wie HUK Coburg und ControlExpert recht unverblümt erklärten, wie sie sich die Schadenwelt im Allgemeinen und die Kooperation mit „Partnerwerkstätten“ im Besonderen so vorstellen. Kurzfristig abgesagt hatte die Innovation Group, wo sich, siehe nebenstehenden Beitrag, gerade auch gravierende Veränderungen ergeben. Die Reaktion der betroffenen Verbände fiel recht deutlich aus – sowohl zu Themen wie der Kalkulation nach Kundenfotos à la EasyClaim als auch zu einigen Aussagen rund um den HUK Autoservice hat BVdP-Geschäftsführer Robert Paintinger in einem Rundschreiben an alle Mitglieder bereits deutlich Stellung genommen (wir berichteten online unter http://www.lackiererblatt.de/themen/schaden-management/nachbeben-in-der-branche/). Und mit dem neuen Service „Dienstleistung für Betriebe“ (DfB) stellt der ZKF nun eine neue Möglichkeit vor, dem leidigen Dauerthema „Rechnungskürzungen“ zu begegnen – siehe Seite 8. Keine Frage, beim Schadenmanagement scheint eine neue Runde eingeläutet zu sein. Die Daumenschrauben werden mal wieder angezogen, das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Die Verbände positionieren sich und geben Kontra. Ob mit Erfolg? Sicher ist nur eines: Das Thema wird uns auch im nächsten Jahr noch treu begleiten.