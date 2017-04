An ihrem Standort in Kornwestheim beschäftigt die SATA heute mehr als 260 Mitarbeiter. Foto: SATA

Im 110. Jahr des Firmenbestehens feiert die SATA GmbH & Co. KG mit dem Lackiererblatt dessen 25-jähriges Jubiläum, gratuliert herzlich und dankt für stets ergiebige und professionelle Zusammenarbeit. SATA nimmt weltweit eine führende Position im Bereich der Nasslackiertechnologien und Nasslackapplikation ein und beliefert neben Deutschland Vertriebspartner in über 100 Ländern weltweit. Neben den technologisch herausragenden SATA-Lackierpistolen machen weitere Produkte wie Bechersysteme, Atemschutzsysteme und Drucklufttechnik SATA zu einem Systemanbieter für Anwender wie Fahrzeuglackierer, Industrie, Schreiner und Maler.

Die Markteinführung der SATAjet B, die speziell auf die umweltfreundlichen Lacke der Auto-Reparaturwerkstätten zugeschnitten war, machte das Familienunternehmen 1981 zum Technologieführer. Durch die ständige Optimierung der Zerstäubungstechnologie und als Problemlöser in der Kfz-Werkstatt wurde diese Position immer wieder bestätigt. Bei der Entwicklung neuer Produkte, die im Premiumbereich angesiedelt sind, legt SATA stets Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit, Robustheit und Ergonomie. Die enge Zusammenarbeit mit Anwendern sowie entwicklungs- und anwendungstechnischen Abteilungen führender Lackhersteller gewährleistet, dass SATA-Produkte immer genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

Heute beschäftigt die SATA an ihrem Standort in Kornwestheim – dort ist sie seit 1986 beheimatet – mehr als 260 Mitarbeiter in Produktion, Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung.

SATA GmbH & Co. KG