Es taugt schon zur Legendenbildung, wie der „Signalisationsstreit“, der die Branche über Monate beschäftigt und verunsichert hat, beigelegt wurde. Eine Art Friedensgespräch am Rande des Verkehrsgerichtstags in Goslar zwischen dem Innovation Group-Vorstandsvorsitzenden Matthew Whittall und Thomas Geck, Leiter des Schaden-Prozessmanagements der HUK-Gruppe, habe, so war zu lesen, zum Ergebnis geführt, dass die HUK ihr „Partnerwerkstatt“-Konzept entschärft, sprich neutral(er) gestaltet, und im Gegenzug dafür die Innovation Group die Kunden ihrer Partnerversicherungen weiterhin auch in Werkstätten mit dem großen „P“ steuert. Eine gute Nachricht, zweifellos, ob es aber die „vielleicht beste Nachricht des gesamten Jahres“ ist, wie ein Kollege und ausgewiesener Schadensteuerungs-Insider geschrieben hat?

Ein paar Fragen bleiben schon noch offen. Geeinigt haben sich nun zwar die beiden größten Steuerer, ob aber wirklich alle anderen Beteiligten mitziehen, bleibt abzuwarten. Auch dass die Einigung alleine aus der Einsicht der Beteiligten und mit Rücksicht auf die Interessen der K + L-Betriebe zustande kam, darf bezweifelt werden. Das entschlossene Handeln von ZKF und BVdP dürfte ebenfalls seinen Teil dazu beigetragen haben, dass die HUK auf einer eindeutigen Signalisation der angeschlossenen Versicherungen, auf Logos auf Fahnen und Stelen nicht mehr besteht. Nur: Für wie lange? Ist der „Friede von Goslar“ womöglich nicht eher ein Waffenstillstand? Und bereitet die jetzt getroffene Lösung nicht den Boden für eine vielleicht irgendwann einmal verlangte Umsetzung des ursprünglichen Konzepts? Wie dem auch sei – zurück bleibt die für Betriebe, die in der Schadensteuerung engagiert sind, nicht wirklich beruhigende Erkenntnis, dass Entscheidungen, die die Existenz der angeschlossenen Partnerwerkstätten unmittelbar betreffen, mittlerweile recht unvermittelt und unabgesprochen getroffen, verkündet – und wenn‘ s gut läuft, auch mal revidiert werden. Schöner wäre es, wenn das große „P“ für Partnerschaft auf Augenhöhe stehen könnte.