Der Faktor Zeit

Schneller, effektiver, sicherer – wenn es um Werkstattausrüstung geht, sind das die Leitlinien. Die vielbeschworene Prozessoptimierung hat in den Karosserie- und Lackierbetrieben längst Einzug gehalten, und das nicht nur, um mit stagnierenden Stundenverrechnungssätzen klarzukommen. Auch der sich abzeichnende Mangel an Fachkräften im Reparaturbereich macht es notwendig, Qualität in kürzest möglicher Zeit und unter optimaler Ausnutzung der Ressourcen zu produzieren. Eine entscheidende Rolle kommt dabei dem Equipment zu – das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Ausgabe.

Prozessoptimierung, das kann zum Beispiel heißen, wie in unserem Beitrag auf Seite 20 die Prozesse im Betrieb auf eine Auftragsstruktur zuzuschneiden, die sich geändert hat, und eine Lackieranlagenkonstellation zu finden, in der kleine und mittlere Schäden optimal bearbeitet werden können. Ein anderes Beispiel für Prozessoptimierung stellen Entwicklungen wie die Power Stage, eine drehbare Lackierbühne, dar, mit deren Hilfe der Lackierprozess sicherer, schneller und, was nicht unwesentlich ist, für den Mitarbeiter komfortabler erfolgen kann. Diese Erfahrung hat zumindest die Firma Speckbacher aus Tirol gemacht, die wir Ihnen auf Seite 28 vorstellen. Dass solche Verbesserungen der Prozesse mit Investitionen verbunden sind, versteht sich. Die Bereitschaft dazu ist allerdings groß – wenn die Vorteile erkannt werden. Das gilt im Großen wie im Kleinen, für Lackieranlagen ebenso wie für Lacke und Verbrauchsmaterialien. So ist es sicherlich kein Zufall, dass in den beiden Beiträgen, in denen wir mit Indasa und Chemicar (auf den Seiten 24 und 32) zwei Unternehmen vorstellen, die ihr Produktportfolio neu gewichtet haben, eine Aussage ziemlich unisono getroffen wird: dass nämlich die Zeit der billigen Produkte vorbei ist – zumindest in den entwickelten K + L-Märkten Europas. Egal, ob es um Schleifmittel, Politur oder Klebeband geht – wo die verkaufte Arbeitszeit das mit Abstand wertvollste Gut ist, relativieren sich Materialpreise recht schnell.

Nicht zuletzt zeigt sich diese Tendenz auch in unserem Produktressort, wo der Schwerpunkt auf der Lacktrocknung liegt. Neue Trockner für neue Materialien, noch prozesssicherere Trockner für die klassischen Lacke – neben Qualität und Umweltverträglichkeit zählt vor allem eines: Der Faktor Zeit. Nehmen Sie sich die Zeit zum Lesen dieser Ausgabe, viel Spaß dabei wünscht Ihnen