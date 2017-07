ZKF fasst Zukunftsthemen an

Tiefgreifende Veränderungen kommen auf die Branche zu. Davon zeigte sich ZKF-Präsident Peter Börner in seiner Grundsatzrede beim 69. Bundesverbandstag in Regensburg überzeugt. Der Zentralverband setzt deshalb auf Kontinuität, ein klares Profil und zukunftsweisende Initiativen. In Regensburg diskutierten rund 400 Teilnehmer aktuelle Herausforderungen in der Unfallinstandsetzung und Lackierung sowie im herstellenden Karosserie- und Fahrzeugbau.

„Wir sind ein wichtiger Teil der deutschen Wirtschaft und sehr gut aufgestellt“, erklärte Peter Börner in seiner Grundsatzrede selbstbewusst. Lesen Sie unseren ausführlichen Bericht auf Seite 50.