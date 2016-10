Weiterstadt wird WorldSkills Germany-Bundesleistungszentrum

Das Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) Weiterstadt der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main schult und trainiert künftig junge Fachkräfte als zertifiziertes Bundesleistungszentrum Fahrzeuglackierer von WorldSkills Germany. Hubert Romer, Geschäftsführer von WorldSkills Germany und Präsident von WorldSkills Europe übergab heute die Zertifzierungsurkunde: „Seit vielen Jahren schon arbeiten wir mit dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Weiterstadt sehr eng und erfolgreich auf weltmeisterlichem Niveau zusammen. Von der hohen Qualität der Ausbildung und Einrichtung konnte ich mich persönlich überzeugen. Ich freue mich über die hohe Auszeichnung für das BTZ als WorldSkills Germany-Bundesleistungstrum.“ „Die Auszeichnung des Bildungsstandortes Weiterstadt ist nicht einfach nur ein Preis für die geleistete Arbeit: Wir verbinden damit auch das Versprechen, weiter in die Ausbildung zu investieren und die Aus- und Weiterbildung an den Herausforderungen der Zukunft auszurichten“, so Susanne Haus, Vize-Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein- Main. So entsteht in Weiterstadt etwa in den kommenden zwei Jahren ein neues Internat. „Die Duale Bildung im Handwerk eröffnet jungen Menschen großartige Karriereperspektiven und die Möglichkeit, international zu arbeiten.“ Gemeinsam mit dem Verband Farbe Gestaltung Bautenschutz Hessen als Skill-Partner für die Fahrzeuglackierer und mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren bietet das BTZ in Weiterstadt hervorragende Möglichkeiten für das Training des nationalen Fahrzeuglackiererteams, aber auch für internationale Vergleichswettkämpfe und Auswahlwettbewerbe. Das wurde auch zuletzt bei den Weltmeisterschaften der Berufe, den Dokumentname WorldSkills Sao Paulo/Braslilien 2015 unterstrichen. Der WorldSkills-Experte Mariusz Dechnig, Ausbilder und verantwortlich für den Bereich Frabe Gestaltung im BTZ Weiterstadt, hatte mit seinem Schützling Mai Karasalihovic dort in einem exzellenten Starterfeld von 20 Teilnehmern einen außergewöhnlich guten 4. Platz erkämpft und nur denkbar knapp eine Medaille verpasst. Der Standort Weiterstadt ist 1972 als eines der ersten Ausbildungszentren für die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung in Deutschland eröffnet worden. Heute stehen Kunden 1.100 Plätze für den Schulungsbetrieb, 35 Lehrwerkstätten, zehn Lehrsäle und drei Computerräume sowie Kantine und Internat zur Verfügung.