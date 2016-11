„teilen & helfen“: Nexa Autocolor hält Kaltenkirchener Tafel sicher mobil

Emotional und berührend – auch 2016 unterstützt Nexa Autocolor Menschen in Not: Im Rahmen der Aktion „teilen & helfen“ übergab der Lackhersteller gemeinsam mit Partnerbetrieb alko Autolackierung GmbH dem Verein Kaltenkirchener Tafel e. V. einen VW Caddy. Und der wurde von Dagmar Beese und Bernd Wulf, den Vorsitzenden der Kaltenkirchener Tafel, mit großer Freude entgegengenommen, denn Mobilität ist elementarer Bestandteil der Vereinsarbeit: Die knapp 35 ehrenamtliche Helfer sind täglich auf ein Fahrzeug angewiesen, um bei den Discountern, Supermärkten und Einzelhändlern der Region Lebensmittelspenden einzusammeln, die dann in den Räumen der Tafel an bedürftige Menschen verteilt werden.

Rund 450 Menschen versorgt die Initiative wöchentlich, von der alleinerziehenden Mutter über Sozialhilfeempfänger bis hin zu einer Vielzahl von Rentnerinnen und Rentnern reicht das Spektrum der Betroffenen. „Der bisherige Wagen der Einrichtung war bereits über zehn Jahre alt und entsprechend anfällig. Das gefährdete die Arbeit des Vereins und die Helfer“, so Christian Winkler, Gebietsverkaufsleiter Nord/West Nexa Autocolor. „Umso mehr freuen wir uns, heute hier sein zu dürfen und den Verein mit dem Wagen bei seiner wichtigen Arbeit zu unterstützen. Die Kaltenkirchener Tafel leistet Großartiges und wir bedanken uns sehr bei unserem Partnerbetrieb für den Vorschlag und die Übernahme der Fahrzeugpatenschaft.“ Denn die Geschäftsführer Horst Kolbeck, Kerstin Kolbeck und Manfred Saknus von der alko Autolackierung GmbH hatten sich nicht nur für die Kaltenkirchener Tafel als Spendenempfänger eingesetzt, sondern werden dem Verein mit ihrem Unternehmen künftig als Ansprechpartner beim Service rund um den Wagen zur Verfügung stehen. Und das, neben Tankgutscheinen, die die alko GmbH dem Tafeleinsatz-Team ebenfalls zur Verfügung stellte.

Jubiläum gefeiert

Zusätzlich feierten die Teilnehmer der Übergabezeremonie auch ein besonderes Jubiläum: Zum 20. Mal fand die Weihnachtsaktion „teilen & helfen“ in diesem Jahr statt, konnten der Lackhersteller und seine Partner dort Hilfe leisten, wo sie benötigt wird. „Seit dem Start der Aktion 1997 haben wir jedes Jahr dort helfen können, wo es nötig war – und jedes Mal wieder war die Übergabe ein berührender Augenblick“, so Heike Leufgen, Brand Communications Manager Nexa Autocolor. „Wir bedanken uns vor allem bei unseren Partnerbetrieben, die die Aktion von Beginn an mittragen – ohne ihre Unterstützung und ihre hohe Akzeptanz wäre dies nicht möglich. Wir freuen uns auch besonders, dass wir für die Einrichtungen immer einen Nexa Autocolor-Partnerbetrieb gewinnen können, der vor Ort den Kontakt hält und sozusagen die Patenschaft in den folgenden Jahren übernimmt. Mit dem Unternehmen alko GmbH in Kaltenkirchen um seinen Geschäftsführer Horst Kolbeck, haben wir einen Partner an der Seite, mit dem uns über die vertrauensvolle, langjährige Zusammenarbeit, auch die Sicht für soziale Projekte verbindet.“ „Nicht selbstverständlich ist die Möglichkeit, soziale Projekte so kontinuierlich zu unterstützen, wie wir dies tun können. Wir freuen uns als Nexa Autocolor-Team, dass die Geschäftsleitung um Egon Matich die Gelder für die gute Sache Jahr für Jahr zur Verfügung stellt. Wir freuen uns ebenso als Nexa Autocolor-Team, dass unsere Partner diese Aktion Jahr für Jahr akzeptieren und durch nachhaltigen Zuspruch befürworten“, so Heike Leufgen. Und so wird auch in den kommenden Jahren ‚teilen & helfen‘ Menschen in Not unterstützen, Einrichtungen mobil machen, die sich für den guten Zweck einsetzen. 2017 wird Nexa Autocolor für die Aktion „teilen & helfen“ im östlichen Verkaufsgebiet nach der richtigen Institution / Einrichtung Ausschau halten.