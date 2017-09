Standox launcht Standopedia

Standox bietet einen neuen Service an: In Standopedia finden professionelle Fahrzeuglackierer ab sofort Tipps und Tricks rund um das Thema Autoreparatur. Bei Standopedia handelt es sich um einen Online-Ratgeber, der sich sowohl an junge Fachleute als auch an erfahrene Lackierer richtet. Besucher der Webseite finden dort technische Informationen sowie wertvolles Know-how zu verschiedenen Spezialthemen rund um den Lackierprozess – zum Beispiel zur Reparatur von Sonderfarbtönen oder der Verarbeitung von neuen Lackmaterialien.

Der Online-Ratgeber wird regelmäßig ergänzt und aktualisiert. „Wir setzen bei der Unterstützung der Karosserie- und Lackierbetriebe schon immer nicht nur auf unsere innovativen Produkte, sondern auch auf fundierte, praxisnahe Schulungen und den Zugang zu klar vermitteltem Fachwissen – das gehört zu unserem Selbstverständnis“, sagt Lutz Poncelet, Business Director Standox Deutschland. „So wollen wir dazu beitragen, dass die Profi-Lackierer ihre Kunden immer mit optimalen Ergebnissen überzeugen können – egal, um welche Herausforderung es geht.“

Das Vermitteln von Wissen hat bei Standox Tradition: Schon seit fast 20 Jahren bietet die globale Reparaturlackmarke den Lackierern mit den Standothek-Ratgebern Praxistipps und geballtes Fachwissen rund um die Autoreparaturlackierung – verständlich und anschaulich aufbereitet. „Standopedia bündelt dieses Fachwissen online – eine zeitgemäße Ergänzung“, sagt Lutz Poncelet. Der Online-Ratgeber ist unter dem Menüpunkt „Service & Training“ auf der Homepage von Standox oder direkt unter der URL www.standox.de/standopedia zu finden.