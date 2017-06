Sherwin-Williams kauft Valspar

Die Sherwin-Williams Company (NYSE: SHW) hat am 1. Juni den Abschluss des Erwerbs der Valspar Corporation (NYSE: VAL) bekannt gegeben. Im Rahmen des Zusammenschlusses erhalten Anteilseigner von Valspar 113 USD pro Aktie in bar. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion wird der Handel mit den Stammaktien von Valspar vor der heutigen Markteröffnung eingestellt und sie werden nicht mehr an der New Yorker Börse geführt. John G. Morikis, Vorsitzender, Präsident und CEO von SherwinWilliams, sagte: „Wir sind über den Abschluss dieser Transaktion erfreut und ich möchte unsere neuen Kollegen von Valspar offiziell begrüßen und damit die herausragende Kompetenz, die sie bei SherwinWilliams einbringen. Der Erwerb von Valspar sorgt für eine Beschleunigung der globalen Wachstumsstrategie von SherwinWilliams und schafft ein global führendes Unternehmen im Bereich der Farben und Beschichtungen. Der Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen sorgt für ein Markenportfolio der Weltklasse, eine erweiterte Produktpalette, erstklassige Plattformen für Technik und Innovation und umfassende globale Präsenz. Diese Erweiterung der Kapazitäten wird den Kunden nutzen und für die Anteilseigner nachhaltigen, langfristigen Wert schöpfen.“

Das vereinte Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Cleveland (Ohio) besitzen wird, erzielte im Jahr 2016 Proforma-Umsätze von 15,8 Milliarden USD und beschäftigt weltweit ca. 60.000 Mitarbeiter. Es verfügt über eine herausragende Marktposition bei Farben für den Baubereich in Nordamerika, Südamerika, China, Australien und Großbritannien. Im Bereich industrieller Beschichtungen ist das vereinte Unternehmen weltweit führend auf den Märkten der Beschichtungen für Verpackungen, Spulen, genereller industrieller Beschichtungen und industrieller Holzbeschichtungen.