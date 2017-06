Pro Halbzeit ein Lambo

Das Online-Autohaus für Gebrauchtwagen Carspring hat eine Studie veröffentlicht, die analysiert, welche Autos einige der weltbesten Fußballer fahren. Die Auswertung umfasst die Autos von über 250 Spielern und gibt, unter Bezugnahme auf das geschätzte Jahresgehalt, Aufschluss über die Spielzeit, die jeder Fußballer benötigen würde, um sein Fahrzeug abzuzahlen. Interessanterweise konnte die Studie außerdem einen Zusammenhang zwischen der Automarke bzw. dem Modell und der Position des Spielers feststellen.

Um herauszufinden, welche Autos von den Fußballern gefahren werden, hat Carspring in hunderten Zeitungen, Magazinen, Social-Media-Portalen, Fanclubs, Foren und anderen Quellen öffentlich zugänglicher Informationen recherchiert. Der Wert der Fahrzeuge entspricht den Händlerpreisen in dem Land des aktuellen Teams, bei dem der Fußballer unter Vertrag ist – oder, bei ausgefalleneren Modellen, den Angaben der offiziellen Webseite des Autoherstellers. Um die Spielzeit zu berechnen, die die Spieler benötigen würden, um ihr Auto abzuzahlen, wurde das geschätzte Jahresgehalt der Spieler ohne Bonuszahlungen durch die Anzahl der Ligaspiele geteilt. Anschließend wurde ein Gehalt pro Minute berechnet. „Das Einzige, was wir bei Carspring so sehr lieben wie Autos, ist Fußball. Es war keine Überraschung herauszufinden, dass Fußballstars unglaubliche Autos fahren, beeindruckend fanden wir jedoch die Tatsache, dass es einen Zusammenhang zwischen der Position auf dem Feld und der Automarke bzw. dem Modell zu geben scheint”, sagt Maximilian Vollenbroich, Co-Founder von Carspring.

Am schnellsten, in nur 11:17 Minuten, hätte unter den Top-Fußballern Jesus Navas von Manchester City sein Auto abbezahlt – was nicht nur, aber auch daran liegt, dass er einen für einen Fußballprofi ungewöhnlich bescheidenen Nissan Micra fährt. Nur wenig länger, 11:35 Spielminuten, benötigt Carlos Teves, momentan Shanghai Shenhua, um seinen Porsche Panamera Turbo S zu bezahlen. Eine knappe Stunde, 55:40 Minuten, hätte Toni Kroos, Real Madrid, zu spielen, um seinen Ferrari 488 GTB zu bezahlen. Mit 45:44 Minuten ziemlich genaui eine Halbzeit lang ist Franck Ribery vom FC Bayern für seinen Lamborghini Gallardo unterwegs. Recht mühsam würde sich im Vergleich dazu Timo Werner, RB Leipzig, seinen Mercedes C63 AMG erarbeiten – er benötigt deutlich mehr als zwei Partien: vier Stunden, 22 Minuten.

Das teuerste Auto besitzt unter den Fußballern John Terry vom FC Chelsea sein Ferrari 275 GTB hat eine geschätzten Wert von 2.310.800 Euro. Auf den Plätze zwei bis fünf folgen Bugatti Veyrons in unterschiedlicher Ausführung, gefahren von Christiano Ronaldo, Karim Benzema, Lassana Diarra und Andres Iniesta.

Quelle: Carspring