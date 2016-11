Neuer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor bei BASF Coatings

Der Aufsichtsrat der BASF Coatings GmbH hat Sören Bauermann zum Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der BASF Coatings GmbH mit Wirkung zum 1. November 2016 bestellt. Er folgt in beiden Funktionen auf Thomas Hartmann, der als Chief Compliance Officer eine neue Position in der BASF-Gruppe übernehmen wird. Sören Bauermann wird im Unternehmensbereich Coatings der BASF zudem die globale Verantwortung für die Bereiche Personalwesen und Compliance tragen. Bauermann studierte Jura an den Universitäten Konstanz und Montpellier/Frankreich. 2005 trat er in die BASF ein und bekleidete unterschiedliche Positionen in der Rechtsabteilung des Unternehmens – unter anderem in Ludwigshafen, Florham Park/New Jersey/USA, und Hongkong. Zuletzt war Sören Bauermann als Vice President Legal, Insurance & Real Estate Asia Pacific tätig.