Neuer Firmensitz von EMM entsteht

Mit der Errichtung eines neuen Firmensitzes im Industriegebiet „Hessenpoort“ in Zwolle (Niederlande) will EMM die Nachfrage nach Produkten am Markt erhöhen und seine Logistikprozesse ausbauen. Der neue Standort erstreckt sich über einen Bereich von mehr als einem Hektar und wird Bürobereiche, ein modernes Logistikzentrum, Test- und Praxisräume sowie ein Wissens- und Erfahrungszentrum bieten. Der neue Firmensitz soll die aktuellen Standards erfüllen und mit dem A+++-Energiekennzeichen für extreme Nachhaltigkeit zertifiziert werden. Auf der Baustelle nimmt das neue Gebäude erste Konturen an. Die Bauarbeiten, die im Februar 2017 begonnen haben, schreiten rasch voran, und am 31. März konnte Richtfest gefeiert werden. Eine wichtige Etappe ist abgeschlossen. Das Gebäude wird voraussichtlich am 2. Oktober 2017 zur Nutzung bereit sein.