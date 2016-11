Mitarbeiter von AkzoNobel renovieren Einrichtung für behinderte Menschen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von AkzoNobel renovieren Räume der LWV.Eingliederungshilfe GmbH in Markgröningen. Die Einrichtung dient als Beratungsstelle und bietet Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen Pflege und Betreuung sowie soziale und berufliche Integration. Die Räume werden unter Mithilfe der Behinderten und des Betreuungspersonals komplett gestrichen sowie ein Fußboden erneuert. In einem Zimmer wird außerdem ein zwei Mal zwei Meter großer Pool mit Kunststoffbällen errichtet und eine der Wände mit bunten Pinguinen im Graffitistil gestaltet. „Wir freuen uns sehr über diese Hilfe und das neue Angebot für unsere Schützlinge“, betont Anna Gutbrod von der LWV.Eingliederungshilfe. Die Einrichtung engagiere sich dafür, dass Behinderte den ihnen gebührenden Platz als gleichberechtigte Mitglieder des Gemeinwesens in allen Lebensbereichen einnehmen können.

Die Aktion findet im Rahmen von Human Cities, einer weltweiten Initiative von AkzoNobel für lebenswerte, menschliche Städte statt. Sie betrifft alle Aspekte urbanen Lebens – vom visuellen Erscheinungsbild, über Bildung und Infrastruktur bis hin zu Kunst, Kultur, Sport und Freizeit – und zeigt sechs Wege auf, um urbane Gemeinschaften in aller Welt zu bereichern und das Leben in den Städten besser, inspirierender und nachhaltiger zu gestalten. Human Cities bündelt eine Vielzahl von Aktivitäten des internationalen Farben- und Lackherstellers und ist eng verknüpft mit der Unternehmensphilosophie und der konsequent gelebten Nachhaltigkeitsstrategie von AkzoNobel.