Lackiererblatt-Leserreise, die Dritte

Zwischen Mailand, Como und Brescia sind nicht nur namhafte Auto- und Motorradhersteller angesiedelt. Die Gegend ist mit dem Autodromo di Monza auch ein Mekka des Motorsports. Und selbst zu Wasser ist Geschwindigkeit Trumpf: Die ebenso schnellen wie eleganten Motorboote der weltberühmten Bootswerft Riva wurden in Sarnico am Ufer des Lago d‘Iseo gebaut – und sie werden heute noch am selben Ort restauriert, lackiert und gewartet. Nicht zuletzt bietet die Gegend mit dem Comer See etliche landschaftliche und touristische Highlights. Erleben Sie bei der Lackiererblatt-Leserreise 2017, die vom 27. bis zum 30. April 2017, zur schönsten Frühlingszeit, stattfinden wird, automobile und touristische Highlights, schnuppern Sie Rennsportluft und lernen Sie einige der interessantesten Städte Norditaliens kennen. Alle Infos zur Reise finden Sie auf Seite 51 bis 54.