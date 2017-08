Die Entscheidung in unserem Jubiläums-Cover-Wettbewerb ist gefallen. Die Besucher der Lackiererblatt-Website hatten während der vergangenen sechs Wochen Gelegenheit, ihre Lieblingsmotive aus 25 Jahren Lackiererblatt zu küren – und dabei wertvolle Preise zu gewinnen. Klarer Favorit unter den Titelbildern war ein Motiv aus dem Jahr 2013, das bunte VW-Käfer-Motorhauben zeigt. Ein allen Lackierer aus ihrer täglichen Praxis geläufiges Bild, nämlich der Blick in den Mischbecher, schaffte es auf Platz zwei. Das drittplatzierte Motiv zeigt einen Ausschnitt aus einer Lkw-Designlackierung und stammt aus dem Jahr 2008. Unter allen Teilnehmern am Gewinnspiel wurden attraktive Preise verlost: Die Teilnahme an einem Schadenfotografie-Seminar von Sikkens sicherte sich Thomas Tewoort, Lackierfachbetrieb Tewoort aus Kleve. Eine Sunny-01-Tageslichtlampe von B-TEC erhält Heinz-Jürgen Stuntebeck von der gleichnamigen Lackiererei in Krivitz. Ein von KSR zur Verfügung gestelltes Samsung Galaxy Tab A6-Tablet ging an Gregor Kosok von der Linhart Kfz-Elektronik GmbH in Frankfurt. Actionkameras von SATA gingen an Sven Aßmann, Restemeier GmbH, Jens Dalhaus, Gebr. Becker GmbH, Andreas Eckert, Balthasar-Neumann-Schule, Andrea Gößwein, Karosserie- und Lackzentrum Forchheim, Steffen Kralisch, Buchloe, Robert Langbauer, Autoklinik Trockner, Diane Lorenz, Autolackiererei Friedbert Peters, Anette Matejat, Horst Matejat GmbH & Co. KG, Dirk Thielmann, Thielmann GmbH, und Andreas Witte, Kfz-Meisterbetrieb A. Witte. Dellenreflektoren des hpi-Zentrums gewannen Frank Jansen, Roetgen, Dennis Jung, Groß-Ippener, Michael Reichenbach, Effingen, Sven Schilling, Bremen, und Stefan Schnitzler, P. und W. Schnitzler GmbH, Jülich.

Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern und bedanken uns bei allen Sponsoren! Die Preise werden in den kommenden Tagen versandt.