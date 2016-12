JÖST erhält Großen Preis des Mittelstandes

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt und produziert die JÖST abrasives GmbH Schleifmittel für Handwerk und Industrie. Nun ist das Unternehmen von der Oskar-Patzelt-Stiftung beim Auszeichnungswettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ als Preisträger 2016 geehrt worden. Gemeinsam mit zwei weiteren Preisträgern zählt der Odenwälder Betrieb mit rund 60 Mitarbeitern damit zu den vorbildlichsten und besten mittelständischen Unternehmen Hessens. Die renommierte Auszeichnung ist eine große Ehre für den Schleifmittel-Spezialisten, waren doch allein in Hessen immerhin rund 250 Firmen für den Preis nominiert. Bei einer festlichen Gala in Würzburg nahm Firmengründer und Geschäftsführer Peter Jöst die Auszeichnung dankend entgegen. „Der Preis ist eine wunderbare Anerkennung für unser Unternehmen“, freute sich Jöst, „zumal der Preis deutschlandweit einer der renommiertesten Unternehmenspreise ist. Die schöne Statuette wird auf jeden Fall bei uns im Betrieb einen Ehrenplatz erhalten.“

Der große Preis des Mittelstandes der Oskar-Patzelt-Stiftung gilt seit Jahren als begehrte Auszeichnung und darüber hinaus als Deutschlands wichtigster und renommiertester Wirtschaftspreis. Der bundesweite Preis wird seit 1995 an herausragende mittelständische Unternehmen verliehen, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern sich auch durch einen engagierten Kundenservice, Innovationen, die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, ein vorbildliches Betriebsklima und breite Mitarbeiterweiterbildung sowie soziales und gesellschaftliches Engagement auszeichnen.

Die JÖST abrasives GmbH, traditionsreicher Hersteller von Schleifbändern, Schleifvliesen, Schleifscheiben sowie zugehörigen Schleifgeräten, entwickelt immer wieder innovative Neuheiten auf dem Sektor der Schleifmittel. Die leistungsstarken und langlebigen Schleifmittel und -systeme des Unternehmens tragen in Handwerks- und Industriebetrieben aller Größen maßgeblich dazu bei, im beruflichen Alltag wichtige Arbeiten zuverlässig und präzise zu erledigen. Ob Schlosser, Lackierer, Maler, Automobilhersteller oder Hersteller von Windkraftanlagen – mit den Schleifmitteln von JÖST erhalten alle Industriezweige optimale Arbeitsgrundlagen für sämtliche Schleifarbeiten. Alle Neuentwicklungen lässt sich das Unternehmen patentieren: Ein Imitationsschutz, der mit der damit verbundenen Qualitätssicherung letztlich auch den Kunden zugute kommt. JÖST bietet patentierte Schleifsysteme, die nahezu staubfreie Schleifarbeiten erlauben. Darauf ist man in Wald-Mittelbach besonders stolz. „Unsere Schleifmittel lassen sich dank ihrer intelligenten Perforation auf alle gängigen Schleifmaschinen aufsetzen, so dass kein Betrieb in neue Geräte investieren muss“, berichtet Peter Jöst.