Ja, ist denn heut schon …

… Weihnachten? Keine Sorge, nein. Aber die Weihnachtszeit wirft ihre Schatten voraus. Lebkuchen und Spekulatius stehen schon seit September in den Regalen – höchste Zeit also, um Sie auf den Lackiererlatt-Adventskalender auf unserer Website hinzuweisen, dessen erstes Türchen sich, so will es der Brauch, am 1. Dezember öffnen wird. Und natürlich verbergen sich hinter den Tüchen unseres Adventskalenders Geschenke für Sie – und zwar von namhaften Herstellern aus unserer Branche. Mal gibt es Poliersets zu gewinnen, mal Arbeitsleuchten. Lackierpistolen sind ebenso wie Schleifmaschinen dabei. Jedesmal, wenn es eine Advents-Gewinnaktion gibt, klingelt an Ihrem Rechner oder auf dem Smartphone ein Glöckchen und Sie werden per Newsletter informiert.

Also, wer nichts verpassen will, sollte spätestens ab 1. Dezember regelmäßig auf der Lackiererlatt-Website vorbeischauen. Am besten, Sie melden sich gleich für unseren Newsletter an. Ganz einfach unter www.lackiererbatt.de/service/newsletter