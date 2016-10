Innovation Group richtet sich neu aus

Der Stuttgarter Schadensteuerer Innovation Group erweitert sein Schadengeschäft und richtet seine Prozesse neu aus. Zudem kehrt Matthew Whittall als Deutschland-Chef zu Innovation Group zurück. Der Schadendienstleister Claim Bees wird in das Schadenmanagement integriert. Nach knapp 20 Jahren erfolgreicher Entwicklung des Schadenmanagements in Deutschland geht Innovation Group nun neue Wege. „Wir werden uns noch stärker im deutschen Schadenmarkt aufstellen“, kündigte Bart de Groof, CEO Central Europe an, der für das Geschäft in Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux verantwortlich ist. Konkret bedeutet das: „Innovation Group integriert das Unternehmen Claim Bees, um sein Geschäftsfeld auch im Schadenmanagement von Kfz-Haftpflichtschäden weiter auszubauen.“

Gerade in der Kraftfahrt-Sparte Haftpflicht hatte das Unternehmen Claim Bees in nur zweieinhalb Jahren beachtliche Erfolge im Schadenmanagement erreicht. Gründer ist der frühere Innovation Group Deutschland-Chef Matthew Whittall, der nun wieder zu Innovation Group in seine frühere Position zurückkehrt. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es durch kundenorientierte Schadenhilfe auch bei Kfz-Haftpflichtschäden möglich ist, Reparaturen, Mietwägen oder Kalkulationen gezielt zu vermitteln“, erklärte Matthew Whittall zur Integration seines Unternehmens bei Innovation Group. „Diese Erfahrung werde ich nun bei der Fortentwicklung des Schadenmanagement bei Innovation Group einbringen.“

Innovation Group wird auch interne Strukturen und Abläufe den neuen Zielsetzungen anpassen. „In unserer Zentrale in Stuttgart fokussieren wir noch stärker auf den Autofahrer“, unterstrich Bart de Groof in seinem Statement zur Neuausrichtung des Schadenmanagers. „Gemeinsam mit Claim Bees wird es Innovation Group gelingen, die Serviceorientierung, die Kommunikation gegenüber den Werkstätten sowie den Kontakt zu den Autofahrern weiter zu stärken.“