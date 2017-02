Innovation Group mit „neuem Gesicht“

Die Innovation Group startete Ende Januar mit einem komplett neuen Markenauftritt, inklusive neuem Logo sowie völlig neuer Web-Präsenz. Der Schadenmanager mit Standorten auf fünf Kontinenten schafft damit die Grundlage für einen weltweit identischen und modernen Auftritt des Unternehmens. Stellvertretend für dieses neue Gesicht steht das überarbeitete Logo von Innovation Group. „Das umgedrehte „i“ steht als Ausrufezeichen für unser Ziel, den Unfallschaden immer wieder aus einer neuen Perspektive zu betrachten, um den Schadenprozess für alle Beteiligten effizient und zugleich serviceorientiert zu gestalten“, erklärt Marketing-Leiterin Corinna Lägeler. Insgesamt unterscheidet sich der neue Auftritt durch eine klare und übersichtliche Gestaltung, die eine schnelle Orientierung aufs Wesentliche ermöglicht und so das Leistungsversprechen von Innovation Group unterstreicht.

Nach der Umstellung der Website, die ebenfalls bereits Ende Januar erfolgte, wird Innovation Group nun schrittweise alle Kommunikationsmaterialen auf das neue Design anpassen. Das betrifft auch die Werkstätten im Netzwerk von Innovation Group. „Wir haben unsere Kooperationsbetriebe bereits über den neuen Markenauftritt informiert“, erklärt Georg Frech, direkter Verantwortlicher für das Werkstattnetz. „Darüber hinaus gibt es aktuell keinen weiteren Handlungsbedarf für unsere Partner. Ob und in welcher Form eine Platzierung des Innovation Group-Logos in den Betrieben erfolgt, werden wir in den nächsten Wochen intensiv prüfen und mit unseren Versicherungskunden sowie dem Werkstattbeirat klären.“