Faszinierendes Rot

Die Faszination der Signalfarbe Rot ist ungebrochen: Zwei neue Pigmente von Merck ermöglichen innovative Effekte in Rot – Xirallic-NXT Cougar Red und Meoxal-Victoria Red.

Xirallic-NXT Cougar Red bewirkt ein spektakulär neutrales bis blaustichiges Rot und lebhaftes Funkeln. Die roten Kristallpigmente geben – allein oder kombiniert mit anderen Pigmenten – Lackierungen und Beschichtungen in einem weiten Spektrum möglicher Farbtöne eine geheimnisvolle Magie mit intensivem Funkeln. Meoxal Victoria Red ist inspiriert von der Farbkraft und Intensität der Victoria-Wüste in Australien. Das farbstarke und zugleich strahlende Effektpigment ermöglicht Stylings sowohl in reinem Rot wie auch in Nuancen mit Tendenz ins Bläuliche.