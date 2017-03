Digitalisierung im Fokus: BASF-Partner tagen in Frankfurt

Der BASF-Unternehmertag, an dem am 4. März in diesem Jahr über 100 Mitglieder beider Kundennetzwerke – Glasurit ColorMotion und R-M-Premium Partners – teilnahmen, stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. Als Veranstaltungsort hatte man das Frankfurter Konferenz-Center „THE SQUAIRE“ ausgewählt, in unmittelbarer Nähe zu ICE-Bahnhof, Flughafen und Autobahn. Clemens Bierig, Vertriebsleiter Glasurit Deutschland und Geschäftsführer der BASF Coatings Service GmbH, und ColorMotion-Managerin Martina Fischer, stimmten die Teilnehmer auf informative Impulsvorträge – Senior-Berater Joachim Bitzer referierte zum Thema „Wer ist der beste Kunde“ – und spannende Workshops ein. Gemeinsamer Nenner der Workshops: Der Einfluss einer zunehmend vernetzten Branche auf die Aktivitäten der K+L-Betriebe. Kathy Reimann, Fixico Deutschand und Martina Fischer, stellten unter dem Titel „Neue Vertriebswege für neue Kunden“ eine Onlineplattform zur Generierung von Umsatz im Bereich der Kleinschadenreparatur vor. „Markt – und Kundenexcellence – Analyse und Optimierung des eigenen Kundenportfolios“ – über dieses Thema informierten Stefan Höslinger, HEPP Unternehmensimpulse, und Joachim Bitzer. Ralf Galow, IAM-NET GmbH, und Jens Wagner, BASF Coatings GmbH, behandelten in ihrem Workshop das Thema „Informationsflut – was treibt die Branche um und was muss ICH wirklich wissen“. Matthias Schuckert, KSR GmbH, und Stefan Röttgen, BASF Coatings GmbH stellten die Frage „Digitalisierung in der Werkstatt – Zukunft oder bereits Alltag“. Abschließendes Highlight des diesjährigen BASF-Unternehmertages war eine Talkrunde mit Ulrich Bechmann (HUK-COBURG), Georg Frech (Innovation Group) und Steffen Struwe (Riparo). Themen dabei: Schadensteuerung, aber auch – wie könnte es anders sein – die Digitalisierung der Prozesse rund um die Schadenabwicklung.