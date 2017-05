Deutscher Lackierertag 2017 – Save the date

Am Freitag, 29. und Samstag, 30. September 2017 findet der Deutsche Lackierertag im Karosseriebau- und Lackierbetrieb Werner Steinbreder GmbH in 49326 Melle statt. Für den Branchenevent 2017 hat aus dem Kreis der Lackhersteller die BASF Coatings GmbH mit der Marke Glasurit die Kongresspartnerschaft übernommen.

Der Deutsche Lackierertag richtet sich an alle Inhaber und Werkstattmeister von Lackier- und Karosserie-Fachbetrieben, Fachlehrer, Sachverständige, Vertreter der Lackindustrie, sowie der Versicherungs- und Automobilwirtschaft. Die in der K + L-Branche relevante Zulieferindustrie und Branchendienstleister werden in Melle im Rahmen der Begleitausstellung in gewohnter Weise präsent sein. Detaillierte Informationen zum DLT 2017, zum Programmablauf und der Fachausstellung werden fortlaufend auf der Internetseite www.deutscher-Lackierertag.de bekannt gegeben.