Anlässlich der diesjährigen Art Basel in Miami Beach feierte das BMW Art Car von John Baldessari am 30. November seine Weltpremiere. Das 19. Fahrzeug der BMW Art Car Collection ist vom amerikanischen Meister der Konzeptkunst gestaltet und wurde in Anwesenheit des Künstlers sowie von Ludwig Willisch, Präsident und CEO, BMW of North America, und Jens Marquardt, Direktor BMW Motorsport, im Botanical Garden von Miami Beach enthüllt. John Baldessaris BMW M6 GTLM, ein Rennwagen mit bis zu 300 km/h Top Speed, abhängig von der Rennstrecke, und 585 PS, wird dort noch bis zum Ende der Art Basel für die Öffentlichkeit zu sehen sein. „Wenn man das Automobil als Ikone zeitgenössischen Lebens betrachtet, so ist mein Konzept spielerische Satire, aber rückt zugleich einige meiner Markenzeichen in den Mittelpunkt“, äußerte sich der Künstler. „Man kann also sagen, das BMW Art Car ist definitiv ein typischer Baldessari und das schnellste Kunstwerk, das ich je kreiert habe!“