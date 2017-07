Chrom-Shelby mit Kultfaktor

ChromeCars ( www.chromecars.de ) ist ein Team von Oldtimer-Enthusiasten, das sich das Aufstöbern historischen Blechs auf die Fahne geschrieben hat. Die Mannschaft sucht gezielt nach Einzelstücken und Exemplaren mit besonderer Geschichte. Ein besonderer Coup ist dem Chromecar-Team nun mit dem Kauf eines von drei originalen „Hero cars“ gelungen, die für den Film „Nur noch 60 Sekunden“ (Originaltitel: Gone in 60 Seconds) gebaut wurden. Nicolas Cage sorgt im Jahr 2000 in der Rolle des Autodiebs Memphis Raines im legendären 1967er Shelby GT500, genannt Eleanor, in dem Kultstreifen für Aufregung. Für den Film hatte die Firma Cinema Vehicle Services (CVS) in Kalifornien 11 Fahrzeuge produziert. Lediglich drei voll funktionsfähige Shelbys sind darunter. Die sogenannten Hero Cars sind die Exemplare, in denen die Stars selbst im Film zu sehen sind, und auch bei längeren Kameraeinstellungen besonders gut aussehen müssen.