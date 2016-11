BVdP will Klarheit schaffen

Die Branche ist in Aufruhr – durch heikle Aussagen verschiedener Schadensteuerer auf dem diesjährigen Schadentalk hat sich der Ton im Markt verschärft. Und die Neuausrichtung bei der Innovation Group wirft viele Fragen auf.

Der BVdP hat bereits nach der Automechanika mit einem offenen Brief auf die Äußerungen in Frankfurt reagiert. Nun gibt der Verband den beiden größten Steuerern in Deutschland am 29. November 2016 die Chance, sich auf einer außerordentlichen BVdP Veranstaltung in Bad Vilbel zu äußern. Eingeladen sind: Thomas Geck (Leiter Schaden und Prozessmanagement der HUK-COBURG) und Matthew Whittall (neuer Deutschland-Chef der Innovation Group). Mit dieser kurzfristig einberufenen außerordentlichen BVdP Veranstaltung wird der BVdP sowohl die HUK-COBURG als auch die Innovation Group mit den Betrieben zusammenbringen, die dafür verantwortlich sind, dass beide Schadenlenker ihr Geschäft sehr gut abwickeln können. Die Coburger werden sich zu den wichtigen Punkten äußern wie z.B.: Autoservice, Signalisation, Telematik und Lackmaterial. Bei den Stuttgartern geht es um die Umstrukturierung, die internen Prozesse sowie die generelle Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Betrieben. Kritische Fragen wird es sicher für alle Beteiligten geben. Für reichlich Zündstoff ist gesorgt! Auf die präsentierten Lösungen dürfen alle gespannt sein.