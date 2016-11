Breitbauten und Youngtimer sind die Tuning-Trends

Vom 26. November bis zum 4. Dezember (25. November: Preview Day) setzt die tuningXperience auf der Essen Motor Show Maßstäbe. Die Fans erwarten in den Hallen 1A und 12 der Messe Essen rund 200 aufwendig veredelte Fahrzeuge – so viele wie noch nie. Besonders beliebt bei den Tunern sind nach wie vor Breitbauten und Youngtimer – ein Trend, der sich bereits im vergangenen Jahr andeutete und nun seine Fortsetzung findet. Darüber hinaus präsentiert die tuningXperience die gesamte Bandbreite der Szene von moderat modifizierten Daily Drivern über performanceorientierte Rennboliden bis zu detailverliebten High End Showcars. Der Fahrzeugmix überzeugt erneut in Sachen Qualität und Vielfalt: Aktuelle Modelle wie Audi A5, Mercedes-Benz CLS und Skoda Octavia RS stehen neben Klassikern wie BMW E21, Porsche 924 und VW Käfer, ergänzt durch Raritäten wie Infiniti G37, Jaguar XF und Scion FR-S. Weitere seltene Fabrikate wie beispielsweise ein NSU TT flankieren Volumenmodelle wie Opel Astra, Seat Leon und VW Golf.

Zwei Trends bestimmten die tuningXperience in diesem Jahr: Zum einen bauen die Tuner mit entsprechenden Kotflügelaufsätzen immer stärker in die Breite. Die Besucher erwartet beispielsweise ein Porsche 964 mit Bodykit von Rauh Welt Begriff (RWB) und ein Nissan GTR im Liberty-Walk-Style sowie verbreiterte Versionen von Mercedes-Benz CL 500, Nissan Silvia und VW Golf 2. Außerdem prägen zunehmend getunte Youngtimer und Klassiker die Hallen. Einen Eindruck vermitteln unter anderem Audi 100 GL, BMW E30 M3, Ford Escort, Mercedes-Benz W 108, Mercedes-Benz W 114, Opel Ascona A, Opel Kadett C Caravan, Porsche 944, VW Käfer Cabriolet und VW Sirocco 1.