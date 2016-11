BASF öffnet Glasurit-Vertriebsgebiete

Neue Chancen für Handelspartner und Werkstätten – mit dieser Zielsetzung öffnet der Unternehmensbereich Coatings von BASF die Vertriebsgebiete für Autoreparaturlacke in Deutschland. Ab sofort können alle Händler der Premium-Marke Glasurit bundesweit agieren. In der Vergangenheit wurden Autoreparaturlackkunden, abhängig von ihrem Postleitzahlengebiet, durch fest zugeordnete Mitarbeiter oder Handelspartner betreut. Dadurch gab es in Randgebieten Unterschiede in der Effizienz der Kundenbetreuung. Um den Kundenkontakt zu optimieren, hat sich BASF gemeinsam mit ihren Handelspartnern dazu entschieden, die starren Vertriebsgebiete zum Oktober 2016 aufzulösen – alle Handelspartner können ab sofort bundesweit agieren. Mögliche Kundenüberschneidungen werden durch ein internes, digitales Kundenmanagement-System geregelt. Die neue Struktur bietet Kunden und künftigen Interessenten bestmöglichen Service durch alle Glasurit-Partner. Zusätzlich konnte Glasurit beim größten Teilelieferanten WM Wessels & Müller punkten: Künftig wird Wessels & Müller im Bereich Premiumlacke bundesweit ausschließlich Glasurit-Produkte anbieten. Mit diesem klaren Fokus auf eine Einmarkenstrategie möchte Wessels & Müller seinen Kunden einen noch besseren Servicelevel bieten.