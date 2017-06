Autopromotec wagt den Blick in die Zukunft

Vom 24. bis zum 28. Mai 2017 öffnete die Autopromotec in Bologna ihre Tore. Durch diese strömten 113.616 Fachbesucher und damit über neun Prozent mehr als bei der letzten Autopromotec vor zwei Jahren. Unter den Besuchern kamen 23.555 aus dem Ausland, was einen Zuwachs von rund 14 Prozent bedeutet. Neben einer Spezialisierung auf den Aftermarket sieht die Messeleitung den Schlüssel zum Erfolg in Qualität, Innovation und einer zunehmenden Internationalisierung der Messe, die in „Nicht-Automechanika-Jahren“ die mit Abstand größte ihrer Art in Europa ist.

Wie sieht die Werkstatt der Zukunft aus? Diese Frage haben sich die Organisatoren der Autopromotec gestellt. Unter dem Motto „Officina 4.0: Proof of Concept” konnten Besucher der Messe für Ausrüstungen und den Automobil-Aftermarkt in Halle 30 eine virtuelle Reise in den Servicebetrieb von Morgen machen. Sie konnten sehen, wie die Zukunft in der Welt der Reparaturen aussehen wird, welche Technologien verfügbar sein werden und wie sich die Rolle der Fachleute verändern wird. Die nächste Autopromotec findet 2019 statt.