Autopromotec im Aufwind

Auf der vom 24. bis 28. Mai 2017 stattfindenden Autopromotec wird es noch lebhafter zugehen als in den Vorjahren. Bereits jetzt, rund sechs Monate vor der Messeeröffnung, sind die meisten Flächen ausgebucht: Die Messe in Bologna gilt als die am stärksten spezialisierte internationale Fachmesse für Werkstattausrüstungen und den Automobil-Aftermarkt. Da die Nachfrage der potenziellen Aussteller im Vergleich zur letzten Messe um starke 19 Prozent zugenommen hat, haben die Messeverantwortlichen einige Ausstellungsbereiche vergrößert.

Die Schlüsselrolle, die dieses Event mittlerweile auf dem Aftersales-Service-Markt einnimmt, wurde bereits Ende Oktober deutlich, als die Voranmeldefrist für die Autopromotec 2017 auslief: Führende Anbieter aus verschiedenen Marktsegmenten – angefangen von Werkzeugen über Ersatzteile, Komponenten, Diagnoselösungen bis hin zur Werkstattausrüstung – haben ihre Teilnahme frühzeitig an der Autopromotec zugesagt, was sich in der nahezu vollständigen Ausbuchung der Messehallen in Bologna widerspiegelt.„Mit der nahezu vollständigen Ausbuchung haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht“, betont Renzo Servadei, Geschäftsführer der Autopromotec. „Dies bestätigt, dass die Autopromotec über ihre Funktion als Marktplatz für die Vorstellung fortschrittlicher und innovativer, technologischer Produkte hinaus auch eine wichtige Rolle als internationalen Treffpunkt für Fachleute aus dem Automotive-Aftermarket spielt“.