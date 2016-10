AkzoNobel und DAT starten Online-Reparaturplattform

Die Akzo Nobel Coatings GmbH und die Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) starten gemeinsam ein Online-Portal für Karosserie- und Lackarbeiten an Pkw. Dies wurde auf dem Acoat Selected Partner-Club-Treffen in Dubrovnik bekannt gegeben. Auf www.fahrzeug-reparatur.com können über 350 deutsche, österreichische und schweizerische Karosserie- und Lackierfachbetriebe angeschlossen werden, die im Netzwerk Acoat Selected von AkzoNobel organisiert sind. Auf Basis der FairGarage-Technologie ist es möglich, dass Endverbraucher unterschiedliche Leistungen in den Bereichen Karosserie und Lack für ihr jeweiliges Fahrzeug selektieren und online buchen.

Das Leistungsspektrum des Portals ist auf die Acoat Selected-Partner zugeschnitten und umfasst unter anderem Lackierarbeiten, Felgenreparaturen, Polierarbeiten, Reparaturen an Stoßstangen sowie Reparaturen im Bereich Smart Repair. Für die teilnehmenden Betriebe stellt AkzoNobel ähnlich wie bei FairGarage optional ein so genanntes WebKit, also die Software zur Kalkulation von Reparaturleistungen inklusive Terminbuchung und Anbindung weiterer Formularfelder, zur Verfügung. Es wird in die Webseiten der einzelnen Fachwerkstätten in deren Design implementiert. Dadurch können die Betriebe ihren Kunden auf der vertrauten Werkstatt-Homepage alle Leistungen anbieten.

„Wir gehen mit diesem Portal einen weiteren Schritt im Bereich der Digitalisierung. Wir sorgen dafür, dass aus Online-Interessenten echte Offline-Kunden werden, die sich vor Ort von der Qualität und der Leistung unserer Acoat Selected-Partner überzeugen können. Unsere Karosserie- und Lackierfachbetriebe sind auf Unfallschäden und Reparaturen an der Fahrzeugoberfläche spezialisiert. Sie arbeiten schnell, präzise und auf handwerklich hohem Niveau“, erklärt Kai Gräper, Acoat Selected Manager DACH bei AkzoNobel. „Wir grenzen uns zudem klar von Bieterportalen ab, indem wir das Bieten auf Reparaturen oder Unterbieten von Preisen gar nicht ermöglichen. Alle Reparaturarbeiten basieren auf SilverDAT-Daten, das heißt Original-Herstellerdaten, und dadurch werden die Kosten präzise kalkuliert.“

Nach der Auswahl der Reparaturen und der Identifikation des Fahrzeugs werden dem Interessenten Fachbetriebe angezeigt, die die notwendigen oder gewünschten Reparaturen fachgerecht nach den Standards von AkzoNobel und auf Basis der Herstellerdaten ausführen. Für eine Reihe von Reparaturen werden allerdings keine Preise angezeigt, dies betrifft insbesondere umfangreichere Schäden an der Karosserie. „Es wäre unseriös, wenn wir dem Endverbraucher für eine Instandsetzung einer Karosserie einen Preis im Internet anbieten würden, ohne dass das Fahrzeug vor Ort von einem Profi besichtigt wurde. Daher kann der Kunde über das Portal einen Termin zur Besichtigung des Schadens buchen. Die Werkstätten vor Ort können dann mit einem professionellen Kalkulationssystem den Schaden korrekt kalkulieren“, betont Johann Peter Kleffmann, Leiter DAT-Vertrieb Deutschland. Kai Gräper ergänzt: „Unser Portal ermöglicht, die direkte Nachfrage in Google mit Terminbuchungen im Betrieb zu verknüpfen. Es bietet somit eine einzigartige Funktion im Karosserie- und Lackbereich.“