Vergangenheit und Zukunft erleben: AkzoNobel bietet Info-Reise nach Stuttgart für zwei Personen!

Durch neue Technologien wie das Farbtonmessgerät Automatchic Vision mit WLAN-Anbindung von AkzoNobel werden die Prozesse in der Werkstatt effizienter, einfacher und schneller. Dabei ist es nicht nur die hohe Trefferquote der Farbtöne, von der die Lackierbetriebe profitieren – die Digitalisierung schafft zugleich Wettbewerbsvorteile!

Der Lackierer muss trotz steigender Fahrzeug- und Farbtonvielfalt an jedem Auto den richtigen Ton treffen. Automatchic Vision vereinfacht und beschleunigt diesen Prozess. Das Farbtonmessgerät misst die Reflexionswerte des Fahrzeugs und korrigiert gegebenenfalls die Rezeptur innerhalb der Mischfarbenverhältnisse. Die Software Mixit Pro erledigt den Rest: Der Lackierer schließt das Gerät an den Computer an und erhält die genaue Rezeptur. Zugleich wird der ermittelte Farbton mit den zugehörigen Werten in die Datenbank eingespeist.

Wer den heutigen Preis gewinnt, kann einen Blick in die Vergangenheit des Automobils mit einer Vorschau auf zukünftige Werkstattprozesse verbinden. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält eine Übernachtung in Stuttgart – mit Begleitperson – und erlebt bei einer Live-Präsentation, wie die Digitalisierung die Prozesse in der Werkstatt beschleunigen kann. Gelegenheit zum Eintauchen in die Automobilgeschichte bietet eine geführte Tour durch das Mercedes Benz Museum.

Akzo Nobel Coatings GmbH

Kruppstraße 30

70469 Stuttgart

http://www.sikkensvr.com

