Im Jahr 2016 feiert ANEST IWATA weltweit das 90-jährige Firmenjubiläum. Anlässlich dieses Ereignisses präsentiert sich die Profi-Lackierpistole W-300 WB (für Smart-Repair) als limitierte Sonderedition beeindruckend wie Onyx ganz in schwarz mit goldenen Akzenten. Die W-300 WB hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend im rauen Alltag bewährt und dem sich stetig verändernden Markt standgehalten. Durch ihre kontinuierlich perfekte Leistung und Zuverlässigkeit in der Praxis hat sie sich ihren Platz in der Riege der Profi-Lackierpistolen auch in Zukunft fest gesichert.

Die W-300 WB eignet sich besonders für die Beilackierung bzw. Farbtonangleichung sowie die Volllackierung von Kleinteilen wie beispielsweise Felgen, Spiegelkappen und Spoilern. Sie arbeitet unter Einsatz der Vorzerstäuber-Technologie. Perfekte Oberflächen und ein äußerst geringer Materialverbrauch sind garantiert. Durch das weiche Spritzbild sind Übergänge kaum sichtbar. Die Applikation lässt sich sehr gut kontrollieren. Basislack wird über die Schadstelle hinaus auslaufend lackiert und anschließend mit Klarlack vollständig überlackiert. Trotz geringem Luftbedarf von nur 190 Nl/min liefert sie eine sehr feine Zerstäubung mit gleichmäßigem Nasskern ohne störende Versandung. Die W-300 WB eignet sich gleichermaßen auch hervorragend für die Klarlackapplikation.

Machen Sie mit und gewinnen Sie eine Profi-Lackierpistole W-300 WB von ANEST IWATA!

(Lieferumfang: W-300 WB Profi-Lackierpistole 1.2 mm & PPS Zubehör)

ANEST IWATA Deutschland GmbH

Mommsenstraße 5

04329 Leipzig

www.anest-iwata.de

Gewinnspiel

Füllen Sie bitte die folgenden Felder aus, um am Lackiererblatt-Gewinnspiel teilzunehmen.

Nennen Sie uns hierzu bitte Ihre Kontaktdaten, damit wir Sie im Falle eines Gewinns* benachrichtigen können.