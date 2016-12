Motorsport live und hautnah: Nexa Autocolor lädt zum VIP-Event am Nürburgring ein

Das Engagement von Nexa Autocolor im Motorsport hat bereits Tradition. Unter dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ lädt der Lackhersteller den Gewinner unseres heutigen Gewinnspiels zu einem faszinierenden Rennsport-Ereignis in die „Grüne Hölle“ – zum legendären Nürburgring ein!

Nexa Autocolor freut sich darauf, Sie und Ihre Begleitung 2017 bei der Langstreckenmeisterschaft als VIP-Gäste begrüßen zu dürfen. Sie sind auf jeden Fall im nächsten Jahr dabei, wenn sich die PS-starken Renn-Boliden spektakuläre Zweikämpfe auf der Rennstrecke liefern. Schauen Sie hinter die Kulissen der Renn-Teams und erleben Sie Motorsport live und hautnah! Genießen Sie die Annehmlichkeiten, die für Sie bereitgehalten werden und erholen Sie sich einfach zwei Tage in der schönen Eifel. Im Dorint Hotel, direkt am Nürburgring, ist für Sie ein Doppelzimmer von Freitag bis Samstag reserviert. Den genauen Termin wird wir Nexa Autocolor dem Gewinner oder der Gewinnerin nach der Auslosung mitteilen. Das Nexa Autocolor-Team freut sich uns schon darauf, Sie am „Ring“ begrüßen zu können!

Machen Sie mit und gewinnen Sie einen VIP-Trip zum Nürburgring!

