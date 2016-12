Matt war gestern: Gewinnen Sie ein Scheinwerfer-Klarsicht-Set von ColorMatic

Mechanische und physikalische Vorgänge wirken sich auf Kunststoffstreuscheiben von Scheinwerfern im Laufe der Zeit negativ aus. Die Folge ist schlechtere Sicht und damit ist eines der wichtigsten Sicherheitskriterien eingeschränkt, was fatale Folgen haben kann. Die Lösung: Das Profi-Scheinwerfer Klarsicht-Set von ColorMatic! Die darin enthaltenen hochwertigen Produkte sind bewährte Bestandteile des Profi-Sortiments mit besten Produkt- und Verarbeitungseigenschaften. Der 2K-Klarlack beispielsweise überzeugt mit hervorragender Qualität in puncto Witterungsbeständigkeit, Durchtrocknung, Glanz sowie Widerstandsfähigkeit gegen Benzin und UV-Strahlung – und ist in Kombination mit dem im Set enthaltenen Kunststoffhaftvermittler und Kunststoffreiniger bestens für die Scheinwerferaufbereitung geeignet.

Die Streuscheiben sind nach der Behandlung wieder mit einer vor UV-Strahlung und anderen negativen Einwirkungen schützenden Schicht überzogen. Damit ist die Leuchtkraft der Scheinwerfer wiederhergestellt und gleichzeitig wirken sie wie neu. Dass das nicht nur an den Frontscheinwerfern funktioniert, macht das Set umso effektiver. Und das gleichzeitig ohne Ausbau und aufwendige Vorarbeiten! Eine gekaufte Einheit reicht für alle Scheinwerfer eines Fahrzeugs, aber alle Bestandteile sind auch einzeln im Handel zu beziehen.

Motip Dupli hat für unsere Advents-Aktion drei ColorMatic Scheinwerfer-Klarsicht-Sets zusammengestellt. Machen Sie mit!

Motip Dupli GmbH

Kurt-Vogelsang-Straße 6

74855 Haßmersheim

www.motipdupli.com

