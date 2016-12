Flexibel und energiesparend: Die Trocknungsgeräte der Ionitec Aton setzen neue Maßstäbe

Die innovative Technologie der gasbetriebenen Ionitec IR-Trocknungsanlagen ist nicht nur auf Portaltrockner für die Lackierkabine beschränkt. Es stehen mittlerweile auch unterschiedliche mobile Lösungen zur Verfügung, die die Flexibilität des Betriebes noch weiter erhöhen. Die Vorteile der Kostenreduktion, der erhöhten Effizienz und Produktivität werden dabei beibehalten. Die mobilen, gasbetriebenen Trocknungsgeräte von Ionitec Aton sind schnell und überall einsetzbar.

pAton nennt sich das portable Handgerät zum anpassungsfähigen Einsatz in Werkstatt und Industrie. Durch das geringe Gewicht und die kurze Ladezeit ist es vielseitig einsetzbar und führt zu optimalen Trocknungsergebnissen. Für Reparaturflächen bis zur DinA5-Größe gibt es, so ist man bei Aton überzeugt, keine vergleichbaren Geräte. Spachtel-, Füller-, Basis- und Klarlacke sind in maximal 90 Sekunden trocken. Betrieben wird das pAton-Trocknungsgerät mit handelsüblichen 190-Gramm-Gas-Kartuschen. Es hat einen Gegenwert von 1390 Schweizer Franken bzw. 1275 Euro.

Atontec International AG

Muttenzerstrasse 105

CH-4133 Pratteln

www.atontec.ch

